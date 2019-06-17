"Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları yapmadığını gördüğü için kaçıyor"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bütün sıkıntılara rağmen iyi yönetilirse ekonomiyi ilk 10'un içerisine sokmak mümkün. Kötü yönetilirse de çok büyük sıkıntılara girebiliriz. Bir an önce güveni sağlayacak önlemleri almaya ihtiyaç var." dedi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifini CHP Ekonomi Masası üyeleriyle ziyaret eden Öztrak, Türkiye'nin üretimden koptuğu için sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlattı.

Hükümetin ekonomiyi sıcak parayla şişirme stratejisi uyguladığını, bu strateji nedeniyle üretimin yerini ithalat, gelir ve kazancın yerini de borcun aldığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti:

"Borcu bulamadığınız, ithalatı yapamadığınız zaman ekonomi çökmektedir. Nitekim Türk ekonomisi geçen yılın ikinci 3 ayından başlayarak üretimin sürekli bir önceki döneme göre sürekli daraldığı bir süreci yaşamıştır. 31 Mart seçimleri nedeniyle iktidarın yapmış olduğu harcamaların bu yılın ilk 3 ayında yoğunlaşması sonucunda müthiş kamu talebi özel talebi de körüklemiş ve sanki ekonomi dipten yukarıya doğru dönmüş gibi gözükmüştür. Ama bugün geldiğimiz noktada bu geri dönmenin saman alevi gibi olduğu ortaya çıkmıştır."