BERLİN (AA) - İsviçre bankası UBS'in anketine göre, dünya genelinde varlıklı yatırımcılar ve girişimciler varlıklarının büyük bir kısmını nakitte tutarken, yatırımcılar, piyasalardaki oynaklığı fırsat olarak görüyor.

UBS'in 17 ülkede 3 bin 600'den fazla varlıklı yatırımcı ve girişimci ile yaptığı ankete göre, en az 1 milyon dolar yatırımı olan yatırımcıların yarısından fazlası küresel ekonomi konusunda iyimser, yüzde 21'i de karamsar olduğunu belirtti.

Yıllık geliri en az 250 bin dolar olan firma sahibi girişimcilerin de yüzde 62'si küresel ekonomi için iyimser, yüzde 15'i de karamsar olduğunu bildirdi.

Yatırımcıların yüzde 74'ü piyasalardaki oynaklığı yatırım fırsatı olarak gördüklerini belirtirken, yüzde 42'si gelecek 6 ayda daha fazla yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Yatırımcıların yüzde 44'ü ülkelerinin politikaları konusunda endişe taşırken, yüzde 40'ı ulusal borçları sorun olarak görüyor.

Dünya genelinde ankete katılan yatırımcıların portföylerinin yüzde 32'si nakitte olurken, Avrupa’da bu oranın yüzde 35'e çıkması dikkati çekti.

UBS Küresel Varlık Yönetimi Müşteri Stratejisi Sorumlusu Paula Polito, konuya ilişkin değerlendirmesinde, nakitin likidite stratejisi için güvenli bir varlık olduğunu vurgulayarak, "Ancak nakitte kalmak uzun dönem için risklidir. Şu anda küresel olarak yüksek seviyede nakit görüyoruz. Yatırımcılar için daha çeşitlendirilmiş bir portföy düşünmek için iyi bir zaman." ifadelerini kullandı.

