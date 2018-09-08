ARTVİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yatırımlarda yavaşlama olduğu algısının zaman zaman gündeme getirildiğini belirterek, "Bunlar kesinlikle doğru değil, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek, devam ediyor." dedi. Turhan, Artvin Valiliği önünde Vali Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve diğer ilgililerce karşılandı. Burada halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Turhan, ekip üyesi gencin kendisine uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Çevredeki esnafla bir süre sohbet eden Turhan, daha sonra Vali Doğanay'ı makamında ziyaret etti ve kentteki projelere ilişkin bilgi aldı. Artvin'in stratejik önemine dikkati çeken Turhan, bölgede devam eden yatırımların heyecan verici olduğunu söyledi. Turhan, coğrafi şartlar dolayısıyla standardı düşük yolları büyük projeler sayesinde iyileştirme fırsatı bulduklarını ifade etti. Türkiye'de coğrafi şartların da getirdiği zaruret nedeniyle en fazla tünelin Artvin'de bulunduğunu aktaran Turhan, Karadeniz Sahil Yolu inşaatı sırasında yapılanların haricinde Artvin'i gerek ilçelere, gerekse komşu illere bağlayan yollar üzerinde de çalışmalar yapıldığını, bundan sonra da iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Turhan, barajlar sayesinde sahil ilçeleri dışındaki yerleşim yerlerinde yaşayan Artvinlilerin ayağına adeta denizin getirildiğini, bu sayede bölgede su ürünleri tesislerinin de geliştiğini söyledi. Artvin'in hayvancılık, tarım ve orman ürünleri bakımından zengin olduğunu anımsatan Turhan, şöyle devam etti: "Biz de bu zenginlikleri ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz. Bunun için de ulaşım altyapısı çok önemli. Bölgenin şartları gereği kara yolu ulaşım sistemlerine önem veriyoruz. Karadeniz Sahil Yolu yapıldı, Sarp Sınır Kapısı çalışıyor, Artvin-Borçka yolu üzerinde Artvinlilerin rüyası olan Cankurtaran Tüneli de tamamlandı. Onun bağlantı yollarında da çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda onları da tamamlayıp ana ulaşım sistemlerimize Artvin'i daha yüksek standartlı yollarla bağlayacağız." - Artvin ve Rize'de ortak kullanılacak havaalanının 2020'de açılması planlanıyor Turhan, Artvin ve Rize'nin ortak kullanacağı havaalanı inşaatına ilişkin ise şunları kaydetti "Artvin'e sadece yollar değil, Artvin ve Rize ilimizle ortak kullanılacak bir havaalanımız da deniz üzerinde yapılıyor. Artvin'e en yakın havaalanı Trabzon'da. Bu havaalanımız açıldığında inşallah Artvinli uçağa daha rahat ulaşabilecek. Hükümetimizin ortaya koyduğu bir kriter var, 100 kilometrede her vatandaşımız havaalanına ulaşabilecek. İnşallah Artvinli de bu imkana yakın bir zamanda kavuşacak. Önemli bir gecikme olmazsa 2020 yılında hizmete açmayı planlıyoruz."

Bölgede yapılan balıkçı barınakları, yol ve tünel inşaatlarına ilişkin de bilgi paylaşan Turhan, "Baraj yollarının haricinde Artvin'de yaptığımız yatırımların toplam tutarı 4 milyar liraya yaklaştı. Şu anda baraj yolları dolayısıyla devam eden, ayrıca Çoruh Havzası'ndaki barajların rölekasyon yolları dediğimiz buradaki yatırımlarımızın tutarı da 3 milyar liraya yakın. Bu çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi. Turhan, Artvin'de yapılan en önemli çalışmalardan birinin de Hopa-Borçka arasındaki yol çalışması olduğunun altını çizerek, buradaki çalışmaları da en kısa zamanda tamamlayarak bölge insanının hizmetine sunacaklarını belirtti. - "Artvin'de son yıllarda turizm önemli ölçüde gelişti" Artvin'in tabii kaynaklarını pazara ulaştırmak için bu güzergahlardaki çalışmaları en kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Turhan, şöyle konuştu: "Şöyle bir algı var son zamanlarda; yatırımlarda yavaşlama olduğu algısı zaman zaman gündeme geliyor, bunlar kesinlikle doğru değil, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek, devam ediyor. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Ulaştırma, enerji, madencilik, sağlık, eğitim yatırımlarımız devam edecek. Allah'ın bu bölgeye bahşettiği çok farklı değer, tabii güzellikleri var. Bunları bizim, Artvinli için gelire, kazanca çevirmemiz lazım. Bu da turizmle olur. Artvin'de son yıllarda turizm önemli ölçüde gelişti. Bunun da en önemli faktörü tabii ki ulaşım altyapısı. Gerek hava yolunu, gerek kara yolunu geliştirdikçe, iyileştirdikçe insanımız bu bölgeye daha rahat kolay gelecek."

Turhan, Yeşil Yol Projesi hakkında da şunları kaydetti: "Özellikle Doğu Karadeniz Turizm Projemiz var, Yeşil Yol, yaylaları birbirine birleştiren. Artvin de bu proje kapsamında nasibini alacaktır. Biz şu anda ana ulaşım omurga sistemi olan Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantılarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yaylaları bağlayacak olan yolları da etap etap bu turizm projesi kapsamında hizmete alacağız. Hedefimiz insanımızın doğduğu yerde hayatını devam ettirebilmesi, doymasıdır. Bunlar tüm ülkede önem verdiğimiz politikaların başında geliyor. Artvinli de bu manada, bu hizmetlerden nasibini alacak." Vali Doğanay, ziyaret anısına Bakan Turhan'a Artvin'in kabartma tablosunu armağan etti.

"Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek, devam ediyor"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Yatırımlarda yavaşlama olduğu algısı zaman zaman gündeme geliyor, bunlar kesinlikle doğru değil, yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek, devam ediyor" - "(Yeşil Yol Projesi) Biz şu anda ana ulaşım omurga si