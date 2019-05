Yatlar denizle buluştu, Kekova'ya turlar başladı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Yatların denizle buluşmasıyla dünyanın en güzel koylarına, tarihi ve doğal zenginliğe sahip olan Kekova'ya yat turları da başladı. Turizm sezonunun sona ermesiyle geçen yıl sonbaharda bakım için karaya çekilen yatlar, bakımlarının tamamlanması ve turizm sezonunun başlamasıyla denize indirilmeye başlandı. Kızaklara yüklenen yatlar Demre'nin Çayağzı Limanı'nda denize indirildi. Teknelerin denize yolculukları sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Zaman zaman ulaşımın durduğu yolculuklarının ardından Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesinde çalışan yatların büyük bölümü Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Yatlar dalgaları yararak denizde ilerlemeye başladı. TURLAR DA HAREKETLENDİ Ziyarete gelen turistlerle birlikte bölgedeki yat turlarında da hareketlilik başladı. Kekova turuna çıkan turistler önce yatın üstünde Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni ve Kekova'nın eşsiz koylarını gezdi. Ardından doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'na gelindi. Serin havaya rağmen burada verilen yüzme molasında birçok turist Akdeniz'in mavi sularında yüzdü. Turda bol bol fotoğraf ve görüntü çekilirken, özellikle Simena Antik Kenti önünden geçerken, ön bölüme gelen turistler bu anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren tur yine Çayağzı Limanı'nda sona erdi. İlk kez Kekova'ya gelen Rus Pavel Skorşov, "Tarihi, doğası ve doğal güzellikleriyle mükemmel bir güzellik gördüm. Her şey bir arada ve mükemmel. İnsan burada büyülü bir dünyada yolculuk yapıyor. Hayran kaldım" dedi. Ukraynalı Vadim Smolyaninov, "Mükemmel bir gün geçirdim. Doğaya, tarihi zenginliklere ve denize hayran kaldım. Daha önce tatil yaptığım yerleri düşününce 'Buraya neden bu kadar geç geldim' diye düşünüyorum" diye konuştu. Belaruslu Olga Makarova ise, "Daha önce Türkiye'ye gelen dostlarımdan Kekova'nın büyülü güzelliğini dinlemiştim. Bugün buraya gelebildim. Çok harika bir doğa, enfes koylar, her yer tarih dolu. Masmavi deniz. Her yönüyle mükemmel bir güzellik. Herkes gelip görmeli" dedi. Yat sahibi ve kaptanı Feyyaz Çetin de, "Teknelerimizin bakımını tamamladık. Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturduk. Gelen yerli ve yabancı turistlerimizi, dünya cenneti Kekova'ya taşımaya başladık. Sezonun başlangıcı çok güzel oldu. Daha iyi olacağını umuyoruz" diye konuştu.