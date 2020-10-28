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Yatmadan önce alınan bir hap horlamayı tamamen durdurabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Obstrüktif uyku apnesi (OSA) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceği iddialarıyla, yeni bir hap horlayanlar için kurtarıcı olabilir.

Yatmadan önce alınan bir hap horlamayı tamamen durdurabilir!

Bir ABD firması tarafından denenen hap, horlama sorunlarını yüzde 74'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Tabletin halihazırda yaygın olarak kullanılan iki ilaç içerdiğini, ancak şimdi uyku apnesi olanlara yardım etmek için yeniden kullanılabileceği söyleniyor.

İlki, konsantrasyonun artmasına yardımcı olmak için noradrenalin olarak bilinen bir beyin kimyasalının seviyelerini artırarak çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan atomoksetindir.

Yeni hap üzerinde çalışan ABD'li bilim adamları, noradrenalinin hava yolu kaslarını iyi durumda tutmaya yardımcı olabileceğine ve dolayısıyla birileri uyurken çökme olasılığını azaltabileceğine inanıyor.

İkinci ilaç, genellikle idrar tutamama sorunu olan kişilere reçete edilen ve mesaneyi kontrol eden kaslardaki spazmları azaltan oksibutinindir.

Bu yeni bağlamda, oksibutininin boğazı tıkamasına ve horlamaya neden olabileceği için dili yerinde tutmaya yardımcı olabileceğine inanılıyor.

'ÇALIŞMA UMUT VERİCİ'

Araştırma hakkında konuşan Dr. Neil Stanley, 'bunlar ilginç ön bulgular ve semptomlarda azalma çok umut verici. Ancak etkinin devam edip etmediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Faz 2 klinik denemeleri önümüzdeki ay başlayacak' diyor.

Yeni tablet umut verici görünse de, uzmanların daha fazla test yapılması gerektiğini söylemesi nedeniyle henüz erken günlerde olduğunu hatırlamakta fayda var.


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