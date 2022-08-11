Yatmadan önce bir kaşık yenilen bal karbonat karışımının etkilerine inanamayacaksınız

Bal karbonat karışımının etkileyici faydalarından yararlanmak için her akşam yatmadan önce bir kaşık tüketmeyi ihmal etmeyin. Faydaları saymakla bitmeyen karbonat ile her derde devam balın karışımını düzenli olarak tükettiğinizde faydalarını çok kısa sürede fark edeceksiniz.

Dengeli, sağlıklı beslenme ile birlikte bal ve karbonatı karıştırıp tüketirseniz olumlu etkilerini anında yaşamaya başlarsınız. İnsan sağlığı için çok değerli olan bal ile karbonat karışımı bağışıklığınızı güçlendirebilir. Bal ve karbonat karışımı deforme olmuş hücreleri hızla yeniler.

BAL KARBONAT KARIŞIMININ FAYDALARI

Uyumadan önce bir kaşık yediğinizde uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Rahat bir uyku çekmenizi sağlar.

Akciğeri temizler.

Enfeksiyonu kurutur. Boğaz enfeksiyonlarını önlemede etkili doğal bir ilaçtır.

Bal ve karbonat karışımı vücutta deforme olmuş hücre yapısını barındırmaz hepsini yeniler.

Kandaki şeker seviyesini dengeler.

Uzun süreli tokluk hissi vererek vücudun akşam yeme isteğini ve abur cubur isteğini ortadan kaldırır.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal antioksidanlar içeriyor.

UYUMADAN ÖNCE BİR KAŞIK

Uzmanlar özellikle gece yatmandan önce bu karışımından bir kaşık tüketildiğinde ve bunun her gece düzenli yapıldığında vücuda inanılmaz faydalar sağladığını açıkladı. Deforme olmuş hücreler kanserli hücrelere dönüşürken vücuttaki şekeri emer. Karışımın içine bulunan bal her ne kadar hücreler için cazip gelse de karbonatın çözücü etkisi kanserli hücrelerin yok olmasına neden olur.

BAL KARBONAT KARŞIMI NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı bal,

3 yemek kaşığı karbonat.

Bir ay boyunca bal ve karbonatı karıştırarak günde 3 yemek kaşığı tüketin. Yemeklerden sonra ara öğünlerde yiyebilirsiniz. Düzenli kullanmaya özen gösterin. Karışımı yerken beslenmenize de çok dikkat etmelisiniz. Şekerli besinlerden, kızartma çeşitlerinden ve asitli içeceklerden tamamıyla uzak durun.



