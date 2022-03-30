Yatmadan önce cinsel ilişkiye girerseniz olacaklara hazır olun

Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Başınız yastıktayken dakikalar geçmek bilmez, sabah olduğunda ise uykunuzu alamamış agresif ve yorgun bir şekilde güne başlarsınız. The Recovery Village'a göre, yaklaşık 70 milyon Amerikalı, 8 saatlik kaliteli bir uyku uyuyamamaya neden olan bir tür uyku bozukluğuna sahip. Düzenli ve rahat bir şekilde uyuyamıyorsanız o zaman partnerinizden yardım almanın zamanı gelmiş olabilir. Çünkü yatmadan önce sevişmek uyumanıza ve uykuda kalmanıza yardımcı olabilir.

Cinsel ilişkiye girmenin sağlığa pek çok faydası bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Harika hissetmenin yanı sıra bağışıklığı güçlendirmeye, kalp hastalıkları riskini azaltmaya ve özgüveni artırmaya yardımcı olur. Bunlar, seks hayatınızı canlı tutmanız için yeterli nedenler değilse o zaman rahat bir gece uykusu için yapmalısınız.

UYUMADAN ÖNCE NEDEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLMELİ?

Günü tamamlamadan önce tatmin edici bir cinsel ilişkiye giren çiftler, vücuttaki strese bağlı hormon olan kortizol miktarını azaltır. Ayrıca, sizi ayakta tutan her şeyden büyük bir dikkat dağıtıcıdır.

Dr. Michele Lastella, "Seks yaparken ertesi gün ne yapacağınızı düşünmüyorsunuz, telefonlarınıza bakmıyorsunuz. Bu dikkatinizi dağıtıyor" diyor. Bu yüzden seks iyi bir dikkat dağıtıcı olabilir ve kaliteli bir uykuya neden olan bir dizi kimyasalın açığa çıkmasını sağlar. Insider’a konuşan uzmanlara göre sevişme esnasında oksitosin, prolaktin, vazopressin ve serotonin hormonu açığa çıkıyor.



