HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yatmadan önce cinsel ilişkiye girerseniz olacaklara hazır olun

Yatmadan önce cinsel ilişkiye girerseniz olacaklara hazır olun

30.03.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uykusuzluk, uykuya dalmada sorun son yıllarda yükselişe geçen en büyük rahatsızlıklardan biri. Geceleri sağa sola dönerken yaşadığınız stresi sadece siz değil milyonlarca insan yaşıyor. Yaşanan uyku bozuklukları hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Yatağa girmeden önce ılık süt içmeyi veya uykuya dalmak için koyu saymayı denemiş olabilirsiniz. Peki uyumadan önce sevişmek rahat bir uykuya giden yolda size yardımcı olabilir.

Yatmadan önce cinsel ilişkiye girerseniz olacaklara hazır olun

Geceleri uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, yalnız değilsiniz. Başınız yastıktayken dakikalar geçmek bilmez, sabah olduğunda ise uykunuzu alamamış agresif ve yorgun bir şekilde güne başlarsınız. The Recovery Village'a göre, yaklaşık 70 milyon Amerikalı, 8 saatlik kaliteli bir uyku uyuyamamaya neden olan bir tür uyku bozukluğuna sahip. Düzenli ve rahat bir şekilde uyuyamıyorsanız o zaman partnerinizden yardım almanın zamanı gelmiş olabilir. Çünkü yatmadan önce sevişmek uyumanıza ve uykuda kalmanıza yardımcı olabilir.

iStock-956368700

Cinsel ilişkiye girmeden önce asla sakız çiğnemeyin! Bunları yaşamak istemezsinizCinsel ilişkiye girmeden önce asla sakız çiğnemeyin! Bunları yaşamak istemezsiniz

Cinsel ilişkiye girmenin sağlığa pek çok faydası bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Harika hissetmenin yanı sıra bağışıklığı güçlendirmeye, kalp hastalıkları riskini azaltmaya ve özgüveni artırmaya yardımcı olur. Bunlar, seks hayatınızı canlı tutmanız için yeterli nedenler değilse o zaman rahat bir gece uykusu için yapmalısınız.

UYUMADAN ÖNCE NEDEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLMELİ?

Günü tamamlamadan önce tatmin edici bir cinsel ilişkiye giren çiftler, vücuttaki strese bağlı hormon olan kortizol miktarını azaltır. Ayrıca, sizi ayakta tutan her şeyden büyük bir dikkat dağıtıcıdır.

Sadece eşsiz kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor: Uyumadan 2 saat önce...Sadece eşsiz kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor: Uyumadan 2 saat önce...

Dr. Michele Lastella, "Seks yaparken ertesi gün ne yapacağınızı düşünmüyorsunuz, telefonlarınıza bakmıyorsunuz. Bu dikkatinizi dağıtıyor" diyor. Bu yüzden seks iyi bir dikkat dağıtıcı olabilir ve kaliteli bir uykuya neden olan bir dizi kimyasalın açığa çıkmasını sağlar. Insider’a konuşan uzmanlara göre sevişme esnasında oksitosin, prolaktin, vazopressin ve serotonin hormonu açığa çıkıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...İbn-i Sina’nın şifalı otu akciğerin ve kanserin ilacı...
16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulunduEdirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Rusya'nın açıklaması sonrası Ukrayna'ya peş peşe saldırılar

Rusya'nın açıklaması sonrası Ukrayna'ya peş peşe saldırılar

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.