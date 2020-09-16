Yatmadan önce mutlaka süt içmenizi gerektiren nedenler! Kilo vermek istiyorsanız...

Yatmadan önce lezzetli bir bardak süt içmenin hayatımızı biraz daha sağlıklı hale getirmenin gerçekten kolay bir yolu olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden kesinlikle deneyeceğiz!

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIR

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok çalışma, süt içmenin daha iyi uykuya yol açabileceğini göstermiştir. Süt, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek triptofan ve melatonin içerir. Triptofan, serotonin üretiminde önemli bir rol oynar ve bu da ruh halinizi artırır, rahatlamanıza yardımcı olabilir ve aynı zamanda melatonin için bir öncü görevi görür. Melatonin, sirkadiyen ritminizi düzenlemenize yardımcı olur ve sizi uykuya hazırlar. Araştırmalar, melatonin ve triptofan takviyeleri almanın uyku zamanında kötüleşebilecek anksiyete ve depresyonu azaltabileceğini göstermiştir.

HARİKA BİR PROTEİN KAYNAĞIDIR

Uyumadan önce çok erken akşam yemeği yerseniz, gece boyunca uyumakta sorun yaşayabilirsiniz. Gecenin ortasında mideniz açlıktan hırıltılı olduğu için uyanmaktan kaçınmak istiyorsanız, yatmadan önce süt içmeyi deneyin.