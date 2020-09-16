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Yatmadan önce mutlaka süt içmenizi gerektiren nedenler! Kilo vermek istiyorsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Süt harika bir besin kaynağıdır, kemikleriniz için sağlıklıdır ve uyumadan önce içerseniz daha da fazla faydası vardır. Örneğin, daha hızlı uykuya dalmanıza, gece yarısı uyanmadan sağlıklı uyumanıza ve hatta kilo vermenize yardımcı olabilir!

Yatmadan önce mutlaka süt içmenizi gerektiren nedenler! Kilo vermek istiyorsanız...

Yatmadan önce lezzetli bir bardak süt içmenin hayatımızı biraz daha sağlıklı hale getirmenin gerçekten kolay bir yolu olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden kesinlikle deneyeceğiz!

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIR

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok çalışma, süt içmenin daha iyi uykuya yol açabileceğini göstermiştir. Süt, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek triptofan ve melatonin içerir. Triptofan, serotonin üretiminde önemli bir rol oynar ve bu da ruh halinizi artırır, rahatlamanıza yardımcı olabilir ve aynı zamanda melatonin için bir öncü görevi görür. Melatonin, sirkadiyen ritminizi düzenlemenize yardımcı olur ve sizi uykuya hazırlar. Araştırmalar, melatonin ve triptofan takviyeleri almanın uyku zamanında kötüleşebilecek anksiyete ve depresyonu azaltabileceğini göstermiştir.

HARİKA BİR PROTEİN KAYNAĞIDIR

Uyumadan önce çok erken akşam yemeği yerseniz, gece boyunca uyumakta sorun yaşayabilirsiniz. Gecenin ortasında mideniz açlıktan hırıltılı olduğu için uyanmaktan kaçınmak istiyorsanız, yatmadan önce süt içmeyi deneyin.

PSİKOLOJİK BİR YÖNÜ VARDIR

Bir dereceye kadar, yatmadan önce süt içmek uykuya dalmanıza yardımcı olabilir çünkü bu, rahatlamanıza ve yatmaya hazırlanmanıza yardımcı olan bir gece ritüeli haline gelir. Başka bir teori de ılık sütün size çocukken yatmadan önce süt içmeyi hatırlatmasıdır, bu da güzel anıları geri getirebilir ve sakinleştirici bir etkiye sahip olabilir.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

Uykuya dalmanıza yardımcı olmak için süt içmeyi ritüeliniz haline getirirseniz ve işe yararsa, kilo vermenize yardımcı olabilir. Kötü uyku kalitesi fazla kilo almanıza neden olabilir, bu nedenle onu iyileştirmek normal kilonuza dönmenize yardımcı olabilir. Süt aynı zamanda besleyici proteinle dolu olduğu için, gece geç saatte atıştırmanın yerine geçerek kilo almanıza da neden olabilir.

YAĞSIZ KAS KÜTLESİNİ ARTIRABİLİR

Süt, kazein ve peynir altı suyu adı verilen proteinler içerir. Birkaç çalışma, akşamları kazein ve peynir altı suyu proteini tüketmenin gece boyunca kas protein sentezini artırabileceğini göstermiştir.
Laktoza tahammülsüz olabileceğinizi ve bunun farkında olmayabileceğinizi unutmayın. Semptomlardan bazıları şişkinlik, gaz ve kramplar içerebilir.

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