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Yattan denize açılan kadın köpek balığı ile karşılaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Birçok insan yattan okyanusun maviliğine inme fikrini sevse de bu video fikrinizi değiştirebilir.

Yattan denize açılan kadın köpek balığı ile karşılaştı

7 Ağustos Cuma günü Bahamalar’da arkadaşlarının doğum gününü kutlayan Iso Machado içinde bulunduğu yattan okyanusa girmek istedi. Teknedekiler kadına doğru yüzen bir gölge fark ettiler. Iso’nun oğlu Anthony köpek balığını fark ederek annesine korkmamasını söyledi.

Yaşananlar ise teknede bulunan 22 yaşındaki Kevin Sorta’nın kamerası tarafından kaydedildikten sonra Instagram’da paylaşıldı. Video 3.4 milyon kez görüntülendi.

Kevin, yaşananlar hakkında “Iso suya inerken teknedeki mürettebattan biri aşağıdaki şeye bakmamız için seslendi. Yaklaşan şeyin ne tür bir köpek balığı olduğunu anlayamadık. Endişelendik ve Iso’nun iyi olduğundan emin olmak için biz de suya atladık. Ama Iso sakindi” dedi. Söz konusu canlının hemşire köpek balığı olduğu bildirildi. Iso ise yaşadığı sarsıcı olaya rağmen bir köpek balığını yakından görebildiği için kendini şanslı hissettiğini belirtti.

Avustralya’da, Haziran ayında Iso kadar şanslı olmayan bir erkek köpek balığı tarafından öldürülmüştü. Saldırı gerçekleştiğinde 36 yaşındaki dalgıç, Fraser Adası’nda yüzmekteydi. Olay yerine gelen ambulans helikopter ise iniş yapamadığı için, doktor ve sağlık göreblileri vinçle kayaların üzerine indirildi. Tüm çabalara rağmen dalgıç olay yerinde hayatını kaybetti.

Başka bir ölümcül saldırı da yine Avustralya’da gerçekleşti. Sörf yaparken köpek balığı tarafından ısırılan 60 yaşındaki Rob Pedretti hayatını kaybetti. Polis, köpekbalığını helikopter ve jet ski ile korkutarak bölgeden ayrılmasını sağlamaya çalıştı.

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