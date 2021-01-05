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  4. Yavaş: Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

Yavaş: Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

05.01.2021 23:25 | Son Güncelleme:
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Yavaş: Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

Kurak bir kış mevsimi geçiren Türkiye'de İstanbul'un ardından Ankara'da da su sıkıntısı alarmı var.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş barajlarda kalan suyun tasarruflu kullanılması için önlem alacaklarını açıkladı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin 110 günlük suyu kaldığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki barajların doluluk oranının yüzde 20'ye düştüğüne dikkat çeken Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesi halinde, yüksek tüketimi önlemek amacıyla 10 metreküp kullanımdan sonra kademeli fatura artışı olacağını belirtti.

Yavaş, sosyal yardım alanların ise 10 tona kadar, ton başına 1 lira ödeyeceğini kaydetti.

Türkiye'de kış ayları mevsim normallerinin üzerinde bir kuraklıkla geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre geçen Kasım ayında Türkiye'de metrekare başına ortalama 33 milimetre yağış düştü.

Kuraklık özellikle nüfusu yoğun olan kentlerde su sıkıntısı riski yaratıyor. Ankara gibi İstanbul'da da barajların doluluk oranı giderek azalıyor. İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre kentin su ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,62. Günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su ihtiyacı olan İstanbul'un 60 günlük suyunun kaldığı tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Kasım ayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemediğini söylemişti.

DW/GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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