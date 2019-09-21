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Yavaş: Belediyeciliği bir dönem görev yapan insanlar olarak görmüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Congresium’da düzenlenen 'Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü' konulu panelin açılış konuşmasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Congresium’da düzenlenen 'Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü' konulu panelin açılış konuşmasını yaptı.

Mansur Yavaş, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kültürü, emeği ve lezzetleri Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da buluşturan 2’nci Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Yavaş, "Farklı özellikleriyle ülkemiz bereketli topraklara sahip olan bir konumda yer almaktadır" dedi. Türkiye’nin her bölgesinin hatta her ilçesinin ayrı lezzetlerinin bulunduğunu söyleyen Yavaş şunları dedi:

"Biz bu lezzetlerin farkında mıyız, bu lezzetlerimize sahip çıkıyor muyuz? Bırakın dünyaya açılmayı kendimiz bu lezzetlerin farkında mıyız, asıl sorulması gereken soruların bunlar olduğu düşünüyorum. Biz belediyeciliği sadece bir dönem seçilmiş görev yapan insanlar olarak görmüyoruz. Hep birlikte el ele vererek ortak akıl anlayışıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşırken acaba bizler de nasıl katkı sağlarız, nasıl fayda sağlarız şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor. Görev bitip, vazifeyi tamamladıktan sonra hizmet ettiğiniz şehre, bölgeye, insanlara ne bıraktınız; bu soruları sormamız gerekiyor."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan önce Beypazarı Belediye Başkanlığı’nı yürüttüğünü hatırlatan Yavaş, "Çok şükür orada belediye başkanlığı yaptığım döneme ait bu soruların cevabını verebiliyorum. 2002 yılında Türkiye’de ilk kez bir yörenin ürünleri için tescil başvurusunda bulunmuş ve o dönemde Beypazarı’nın ürünlerini tescilletip Resmi Gazete’de yayımlatarak medyada geniş yer bulmuştuk. Biz istiyoruz ki 81 ilimizin kültür projesini gerçekleştirdiğimiz taktirde onların öncelikle Ankara’da tanıtılması ve Ankara üzerinden bütün dünyaya pazarlanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu nedenle bugünkü yapılan toplantı çok anlamlıdır" diye konuştu.

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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