Yavaş: Bir suçluya yaslanıp, tertemiz insana iftira atıyorsunuz

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, hakkında çıkan iddialara sert yanıt verdi. Ankara'da hiç kimse hakkında kirli siyaset yapmadıklarını belirten Yavaş, "Bizler Ankara'da kimseye bel altı siyaset yapmadık. Onlara yanıtı siz sandıkta vereceksiniz. Suçluya yaslanıp, tertemiz bir insana iftira atıyorsunuz" dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret etti. Burada esnafa seslenen Yavaş, şahsına yöneltilen suçlamalar hakkında konuştu. Yavaş, "Sizler onlara en büyük dersi sandıkta vereceksiniz. Sonuçta belediye yöneteceğiz. Bunların hepsi 1 Nisan’da unutulacak. Sonuçta hepimizin çoluk çocuğu var. Tertemiz, hayatında en ufak bir şaibesi olmamış bir insanı suçluyorsunuz. Niçin, o koltuğu bırakmamak için, yakışır mı bu ?" dedi.

'BÖYLE BİR KARALAMA KAMPANYASI BAŞKA BİR YERDE YOK'

Yavaş, Hurdacılar Sitesi'ndeki ziyaretinin ardından partisinin Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nde halkla bir araya geldi. Yavaş’a ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ile İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu eşlik etti. Rakibi Mehmet Özhaseki’nin Polatlı'daki miting fotoğraflarının geldiğini belirten Yavaş, şunları söyledi: