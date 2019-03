Yavaş: Bir suçluya yaslanıp, tertemiz insana iftira atıyorsunuz

"Her gittikleri yere belediye işçilerini götürüyorlar. Anlaşılan o ki halk onlara sandıkta iyi bir ders verecek, sandıkları patlatacak. Akşam televizyonlara bakıyoruz, böyle bir karalama kampanyası başka bir yerde yok. İnşallah artık 1 Nisan’dan sonra Ankara her şeyi ile arınacak, tertemiz olacak. Tek amacımız bu. Ankara’da bu kirli siyaseti yerin altına gömeceğiz. Masum insanları karalayacak kadar gözü gönenlerin her şeyi yapacakları muhakkak. Oyu sandığa attıktan sonra sadece sandık görevlileri ile değil hep beraber kontrol edeceğiz. Nereye oy verirse versin. Sandığa girdiği gibi oyun çıkıp tutanağa yansımasını takip edeceğiz. Daha sonra İl Seçim Kuruluna gidene kadar takip edecekler. Bu sefer inşallah sonucu 4 saatte alıp, ıslak imzaların da merkezde toplanacak hale getirilmesi için uğraşıyoruz."

