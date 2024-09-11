CHP kulisleri bunu konuşuyor! Mansur Yavaş formülü: Dikkat çeken '100 bin imza' ve 'Anadolu' detayı

CHP’de genel merkez son günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında “fitne ateşine odun atmakla” suçlamıştı. CHP ile Mansur Yavaş’ın yol ayrımına geldiği iddiaları gündeme taşınırken Ekol TV Ankara Haber Koordinatörü Eray Görgülü'nün CHP kulislerinden dikkat çeken bir bilgiye ulaştı. Yavaş ilk olarak, adaylık sürecinde Genel Başkan Özgür Özel’i, “adil yarış için irade ortaya koymaya” zorlayacak. Yavaş, bu süreçte bağımsız adaylık anlamına gelen “100 bin imza formülü”nü de cebinde tutacağı iddia ediliyor.

YAVAŞ “FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMAKLA” SUÇLANMIŞTI

CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da düzenlenen Tüzük Kurultayı’nda kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine kürsü konuşması için yalnızca bir saat önce bilgi verilmesine tepki göstermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen konuşmanın üç gün önceden planlanması üzerine Yavaş, “Polemik falan çıkarmak istemiyorum. Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye’nin sorunlarına değinen güzel bir konuşma yapmak isterdim ama bana bir saat önce telefon açılıp siz de konuşun dendi” ifadesini kullanmıştı.

Yavaş’ın Genel Merkez’i “fitne ateşine odun atmakla” suçladığı konuşmasının ardından da kulislerde hareketlilik başladı.

MANSUR YAVAŞ, İMAMOĞLU’NU ADAYLAŞTIRMAK İÇİN ACELE EDİLMESİNE TEPKİLİ

CHP Genel Merkezi’nde bazı yöneticilerin, Ekrem İmamoğlu’nu ön plana çıkarmak için çaba harcadığını ve İmamoğlu’nu bir an önce adaylaştırmak için acele edildiğini düşünen Mansur Yavaş’ın bu duruma karşı sert bir tavır koyduğu da öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Yavaş, adaylık tartışmalarına şimdiden başlanmış olmasına da tepki gösterirken, adaylık için kamuoyu yoklamalarının sürdürülmesi, anketlerin yapılması ve Anadolu’nun da nabzının tutulması gerektiğini ifade etti.

YAVAŞ, ÖZEL’İ ADİL YARIŞ” ZORLAYACAK

Tüzük Kurultayı’nda “adaylık konuşması” yaptığı ve CHP ile yol ayrımına geldiği iddiaları dillendirilse de Mansur Yavaş’ın, CHP ile yol ayrımına girmeden, önümüzdeki dönemde çizeceği yol haritasına ilişkin yakın ekibiyle yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde ilk olarak CHP içerisinde “adil yarış” için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

‘‘TARTIŞMALAR İÇİN SEÇİM SÜRECİ BEKLENMELİ’’

Yavaş’ın bu çerçevede, CHP Genel Başkan Özgür Özel’i “adil ve adaletli yarış için irade ortaya koymaya” zorlayacağı ve parti içerisinde adaylık süreci tartışmalarının başlatılması için seçim sürecinin beklenmesini isteyeceği iddia edildi. Yavaş’ın bu taleplerinin karşılanmaması durumunda da, yakın çevresinin alternatif olarak 100 bin imza ile bağımsız adaylık ya da muhalefetin diğer partilerinin ortak adayı olma gibi formüller üzerinde de çalışmalara başladığı öğrenildi.