HABER

Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı, Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti - Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş: - "Mazbatamızı aldıktan sonra 15.30'da Anıtkabir'e gidip Ankara'mızı başkent yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra görevimize başlayacağız inşallah"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Yavaş, sabah namazı vakti CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile Hacı Bayram Camisi'ne geldi.

Sabah namazını cemaatle kılan Yavaş daha sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'ne geçerek dua etti.

- "Anıtkabir ziyaretinden sonra görevimize başlayacağız"

Camiden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Yavaş, "Ankara'nın kurucularından olan Hacı Bayramı Veli'yi ziyaret edip duamızı yaptık, mazbatamızı aldıktan sonra 15.30'da da Anıtkabir'e gidip Ankara'mızı başkent yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunduktan sonra görevimize başlayacağız inşallah. 'Haydi Bismillah' dedik, başlıyoruz. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin." dedi.

Hacı Bayram Camisi'nden Hükümet Caddesi'ne yürüyen Yavaş, bir pastanede kendisine eşlik eden partililerle kahvaltı yaptı.

Kahvaltıda Yavaş'a eşi Nursen Yavaş da eşlik etti.

PARTNER Siz onu bir de doğumdan sonra görün Siz onu bir de doğumdan sonra görün
İşçi sendikasına kumar operasyonuİşçi sendikasına kumar operasyonu
Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktıGökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara CHP Hacı Bayram Camii İYİ parti Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Trump önce söz verdi ardından vazgeçti!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da korku kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korku kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Sancaktepe'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı!

İstanbul'da korkunç kaza: 4'ü ağır 6 yaralı

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

Fren yerine gaza basınca gecekondunun bahçesine uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.