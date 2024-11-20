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Yavaş'ı ziyaret eden İmamoğlu'nun sözleri çok konuşulur! Ankara'da sürpriz görüşme: "Bu saldırılar tesadüf değil"

20.11.2024 11:47
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CHP'de sürpriz görüşme gerçekleşti. Özgür Özel'in adlandırmasıyla "CHP'nin iki forveti" olarak anılan İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş bir araya geldi. İki belediye başkanı da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği iddialarıyla sık sık gündeme geliyordu. Görüşme sonrası verilen görüntü ve paylaşılan ilk mesaj gündeme damgasını vuracak türden!

Yavaş'ı ziyaret eden İmamoğlu'nun sözleri çok konuşulur! Ankara'da sürpriz görüşme: "Bu saldırılar tesadüf değil"

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının olarak öne çıkan iki ismi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

MANSUR YAVAŞ UĞURLADI

Görüşmenin ardından belediye başkanları binadan birlikte çıktı. Mansur Yavaş, İmamoğu'nu arabaya dek uğurladı.

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İMAMOĞLU: O KADAR DERT YIĞIYORLAR Kİ ÜZERİMİZE...

İmamoğlu, gazetecilerin görüşmeyle ilgili sorusuna "O kadar dert yığıyorlar ki üzerimize, arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz" diye yanıt verdi.

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İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: İKİ YOL ARKADAŞIYIZ

Ziyaretin ardından bir de sosyal medyadan fotoğraflı paylaşım yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk.
Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz.

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Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’a evsahipliği için teşekkür ederim."

İKİSİ YAN YANAYKEN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI SORUSU GELMİŞTİ

CHP 20. Olağanüstü Kurultayında Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu yan yana oturmuş, başkanlara "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltilince İmamoğlu "Biz her zaman yan yanayız" diye yanıt verirken Mansur Yavaş da gülümsemişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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