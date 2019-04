Yavaş: Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni rahatsız etmedi

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, başkanlığında ilk kez toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, "Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Çünkü buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara'ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya 'Cumhur İttifakı'nın 107, 'Millet İttifakı'nın 40 Meclis üyesi katıldı. Toplantı salonuna gelen Mansur Yavaş, Meclis üyeleriyle tokalaşarak selamlaştı.

'AĞIRLIĞIN AK PARTİ'DE OLMASI BENİ RAHATSIZ ETMEDİ'

Yavaş, 5,5 milyon Ankaralının sorumluluğunu, bu ağır borcu birlikte taşıyacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Belediye Meclis üyelerimizle, Ankara'mızın sorunlarını birlikte omuzlayacağız. Ankara'ya hizmet yolunda sizlerle yapacağım kader ve güç birliğinin nasıl hayra vesile olacağını hep birlikte görecek, süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti'de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Çünkü buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara'ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır. Kampanya sürecinde söz vermiştim, eğer buradaki çoğunluk CHP'de olsaydı encümen ve Meclis bünyesinde çalışacak olan komisyonlarda, eşit dağılımı sağlayarak, daha şeffaf ve adil çalışmanın önünü açacaktım. Yine belediyeciliği bir siyaset alanı olarak görmeyeceğimi, onu Ankara'mıza hizmet alanı olarak niteleyeceğimi, ona göre çalışacağımı vurguladım. Burada temsil edilen tüm partilerin, Meclis çalışmalarında ortak aklı işleteceğine ve önceliklerinin Ankara olacağına inanıyorum. Benim Ankara'ya hizmet yolunda hiçbir arkadaşımıza karşı bir önyargım olmadığı gibi, hiç kimsenin iyi niyetinden de şüphem yok. El ele vererek, vicdan ve ortak akıl eşliğinde uygulayacağımız projelerde, burada bulunan sizlerin kasten engel olmaya yönelik bir tavır takınacağınızı kesinlikle düşünmüyorum."

'EN BÜYÜK ARZUM, HERKESİN BAŞKANIYDI DİYE ANILABİLMEK'

Başkan Mansur Yavaş, Meclis üyelerine 'mesai arkadaşlarım' diye hitap ederek şöyle devam etti:

"İnsanız ve elbette hataya düşebiliriz, yanılabiliriz. Burada birbirimizi ikaz etmek, yanlışın düzeltilmesini sağlamak, hem sağlıklı bir sistemin temel taşıdır hem de birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur. Ne 'Ben yaptım, oldu' demek doğrudur ne de her yapılana partizanca duyguyla karşı çıkmak. Doğru olan; şeffaf ve denetlenebilir olmak, eleştiri ve tekliflere önyargısız yaklaşmak. İnşallah bu sistemi hep birlikte burada hakim kılacağız. Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım, yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5,5 milyon hemşehrimize, tüm Türkiye'ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu ağır vebali hiçbir Meclis üyesi arkadaşımın üstlenmeyeceğinden ve gereğini yapacağından eminim. Bu yaştan sonra, ne haram yemenin ne de haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. Buna ne içinde büyüdüğüm gelenek ne de sosyokültürel çevrem müsait. Hakkı sadece hakkı olana teslim etmek mecburiyetindeyiz. Şahsen en büyük arzum, görevi bıraktığımda, arkamda hem 'Herkesin başkanıydı' diye anılabilmek, hem de 'Akçeli işlere bulaşmadı, kimseyi de bulaştırmadı' dedirtebilmek."

'ANKARA'YA ADİL HİZMET GÖTÜRECEĞİZ'

Yavaş, söz verdiğikleri projelerin hayata geçirilmesinde Meclis'ten engelleme çıkacağına inanmadığını söyledi. Yavaş, "Biz artık büyük bir aileyiz. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Oy verenle vermeyene götürülecek hizmet farklı olmayacak.Tüm Ankara'ya adil hizmet götüreceğiz. Umudun başkenti Ankara'yı hep birlikte geleceğe güvenle taşıyacağız. Kimseye işini öğretmeyeceğiz, işimizi yapacağız, sınırlarımızı bileceğiz. Gündelik siyasi polemiklerle uğraşıp, belediyeye ayırmamız gereken vakti ve kaynakları israf etmeyeceğiz. Yasalar ne derse o. Sadece işimizi yapacağız" dedi.

AK PARTİ'Lİ ALTUNIŞIK: ANKARA'MIZI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından AK Parti Meclis Grup Başkanı Mümin Altunışık konuştu. Milletin kararının baş tacı olduğunu kaydeden Altunışık, "Hizmet etmeye devam edeceğiz. Buraya yapılacak bütün hizmetler ve katma değer sağlayacak her konuya AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak 'evet' diyeceğiz. Ankara'mızı daha ileriye taşıyacağız. AK Parti hiçbir zaman partizanca bir tavır içinde olmadı. 'Ocu bucu' diye tavır içine girmedi. Kimseyi hiçbir zaman işinden etmemiştir. Yanlış işlerin merkezi olmamıştır. AK Parti'li belediye gayrimeşru işler, rantlar, parayla pulla anılmadı, anılmayacak. 22 ilçemizde Cumhur İttifakı'yla birlikte bunu yerine getireceğiz. Büyükşehir Belediyesinde de bunun takipçisi olacağız" dedi.

Yapılan oylamaların ardından, ilk toplantıda Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri, katip üyeler, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarında yer alacak isimler seçildi.

Öte yandan, sağanak yağış nedeniyle toplantı sırasında tavanda yer alan cam bölmeden salona su damladı.