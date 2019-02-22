HABER

Yavaş, Siteler esnafıyla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 16:42 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş: - "Bir şehrin belediye başkanının ilk yapacağı işlerden en önemlisi, temiz hava solutmak, musluktan içilebilir suyu vermek ve konforlu bir ulaşım yaptırmaktır"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Bir şehrin belediye başkanının ilk yapacağı işlerden en önemlisi, temiz hava solutmak, musluktan içilebilir suyu vermek ve konforlu bir ulaşım yaptırmaktır." dedi.

Yavaş, Siteler Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ankara Mobilyacılar Lakeciler Odası Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, babasının mesleğinin de mobilyacılık olduğunu ve mobilya esnafının sorunlarını iyi bildiğini belirtti.

Belediye başkanlarının verdikleri sözü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Bir şehrin belediye başkanının ilk yapacağı işlerden en önemlisi, temiz hava solutmak, musluktan içilebilir suyu vermek ve konforlu bir ulaşım yaptırmaktır." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Beypazarı'nda bacasız fabrikalar kurduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Elmadağ'a mobilyacılar için organize sanayi kuruyorlar. Daha önce geldiğimizde de arkadaşlar, 'Bütün dükkanlarda yola tecavüz var, biz burada üretim yapamıyoruz. Bu üretimi bir organize sanayi yapmak suretiyle şehrin dışına taşıyalım ve sitelerin bu alanını da teşhir alanı olarak kullanalım' dediler. Bu, gayet makul ve Elmadağ'a da sonsuz destek vereceğiz. Dolayısıya ilk yapacağımız işlerden biri bu olacak."

- "Metronun Siteler üzerinden gitmesini istiyoruz"

Yavaş, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarına işaret ederek, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz." dedi.

Havalimanı metrosunun güzergahı konusunda AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'den farklı düşündüğünü belirten Yavaş, "Onların havalimanı metrosu Keçiören'den gidiyor ve bunun da ihalesini yapmak üzereler. Eğer yapmazlarsa, 1 Nisan'dan sonra kendileriyle görüşeceğim ve metronun Siteler üzerinden gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kocamaz’ın DP’den adaylık başvurusu kabul edildiKocamaz’ın DP’den adaylık başvurusu kabul edildi
Soylu'dan "Bu milletin vekili olmayı hak etmiyorlar" açıklamasıSoylu'dan "Bu milletin vekili olmayı hak etmiyorlar" açıklaması
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.