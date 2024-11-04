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Yavaş'tan kayyum kararlarına tepki! YSK ve partileri eleştirerek Meclis'i işaret etti: Yasa değişikliği yaparak...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
04.11.2024 10:48
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Hukukun üstünlüğünü savunan Yavaş "Demokrasilerde bazen seçim kazanılır bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir" dedi. Yavaş YSK'ya ve partilerin aday belirleme yöntemlerine de eleştiri getirdi. Partilerin meydan okur gibi aday belirlememesi gerektiğini aktaran Yavaş, yasa değişikliği için TBMM'yi işaret etti.

Yavaş'tan kayyum kararlarına tepki! YSK ve partileri eleştirerek Meclis'i işaret etti: Yasa değişikliği yaparak...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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"YİNE KAYYUM ATAMALARIYLA GÜNE BAŞLADIK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık" dedi ve şu ifadelere yer verdi:

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"Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.

"BU ADAYLARIN ADAYLIKLARINA NEDEN İZİN VERDİĞİ SORGULANMALIDIR"

Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır.

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"PARTİLER DE ADAYLARINI BUNA GÖRE BELİRLEYİP MEYDAN OKUR GİBİ ADAY TESPİT ETMESİN"

Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin.

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YAVAŞ ADRES OLARAK TBMM'Yİ GÖSTERDİ: YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK...

Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş YSK Belediye başkanı Ankara Mardin Batman Halfeti kayyum parti
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