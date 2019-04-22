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Yavaş'tan 23 Nisan mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "23 Nisan, Türk Milleti'nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "23 Nisan, Türk Milleti'nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yavaş, yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını kaydetti.

23 Nisan'ın "istiklalin ve Türk Milleti'nin mukaddes değerlerinin esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği tarih" olduğunu belirten Yavaş, "23 Nisan, Türk Milleti'nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Milli iradeyi şahlandıran "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" parolası etrafında toplanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kadrolarının, hür ve tam bağımsız Türkiye'nin sembol şehri olarak Ankara'yı belirlediklerini hatırlatan Yavaş, bu tarihi mirasın sorumluluğunu, ilk günkü heyecan ve mesuliyet duygusuyla koruyacaklarını vurguladı.

Yavaş, mesajını şöyle sürdürdü:

"Milletimizle dayanışma içinde Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz ile tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, tazimle ve şükranla yad ediyorum. Başkentimiz Ankara'dan aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte, geleceğe güvenle bakmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Ankara'yı ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dille değil, birlikteliğin bereketine inanan cümlelerle yöneteceğiz.

Bugünün geleceğe gebe olduğunu biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras, nezaketi ve temiz bir dili olan Türkiye olacaktır. Çünkü büyüğümüz Kaşgarlı Mahmud'dan öğüt aldık, 'Dille düğümlenen diş ile çözülmez'. Eğer söyleyebilecek iyi bir cümlemiz yoksa susmanın en büyük iyilik ve erdem olduğunu bilen bir yönetim anlayışıyla Ankara'ya hizmet edeceğiz. Türkiye'nin umudu olan çocuklarımıza daha müreffeh bir gelecek ve huzurlu bir Ankara bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyor, Başkentimize hizmet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyorum."

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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