Yavaş'tan 23 Nisan mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "23 Nisan, Türk Milleti'nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Yavaş, yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük gurur, coşku ve heyecanla kutlandığını kaydetti.

23 Nisan'ın "istiklalin ve Türk Milleti'nin mukaddes değerlerinin esir edilemeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiği tarih" olduğunu belirten Yavaş, "23 Nisan, Türk Milleti'nin kalbi, vicdanı ve mevcudiyeti ile istiklalinin ve istikbal mücadelesinin sarsılmaz bir ifadesini temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Milli iradeyi şahlandıran "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" parolası etrafında toplanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kadrolarının, hür ve tam bağımsız Türkiye'nin sembol şehri olarak Ankara'yı belirlediklerini hatırlatan Yavaş, bu tarihi mirasın sorumluluğunu, ilk günkü heyecan ve mesuliyet duygusuyla koruyacaklarını vurguladı.