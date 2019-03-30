Yavaş'tan başkent sokaklarında seçim turu

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partisinin seçim otobüsüyle Ankara turu attı.

Yavaş, seçim gezileri kapsamında Etimesgut, Sincan, Çankaya, Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinin ana arterlerinde dolaşarak vatandaşları selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Mansur Yavaş, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için destek istedi.

Yavaş'a, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ile Millet İttifakı'nın belediye başkan adayları da eşlik etti.