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Yavaş'tan Kızılcahamam'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Kızılcahamam ilçesinde oturan 90 yaşındaki Halime Yıldız'ı evinde ziyaret etti - Mansur Yavaş: - "(Mazbata alımı) Ben her an bekliyorum. Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mazbata almayı beklediğini belirterek, "Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok." açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, eşi Nursen ve kızı Armağan ile seçim çalışmaları sırasında daha önce ziyaret ettiği Kızılcahamam ilçesinde oturan 90 yaşındaki Halime Yıldız'ın evine giden Yavaş, burada kahvaltı yaptı, sohbet etti ve hayır duası istedi.

Yıldız'ın evinin önünde toplanan vatandaşlara balkondan seslenen Yavaş, "Burada Halime annemizin duasını aldık. Onun videosunu 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı. Halime anne vicdanları sızlattı. Dolayısıyla o iftira atanların çamurları hep ellerine bulandı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yavaş, teşekkür etmek için ziyarette bulunduğunu kaydederek, "Bundan sonra onun evladı olacağız. Seçim sonucuna, seçmen iradesine hepimiz saygı duyacağız. Biz, verdiğimiz sözleri tutacağız. Ankara'yı kalkındırmak, buralardaki insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ankara'ya hizmet için saat sayıyoruz"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, mazbatayı almayı beklediğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Ben her an bekliyorum. Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok. Geçersiz oylara itiraz ediyorlar. Geçersiz oyların toplamı 75 bin, aradaki fark 130 bin. Halbuki geçen seçimde 27 bin fark varken ve geçersiz oyların toplamı 130 binken aynı Yüksek Seçim Kurulu başında Sadi Güven olmasına rağmen benim talebimi reddetmişti. Takdiri Türk halkına bırakıyorum. Bizim kaybedecek bir tek günümüz bile yok. Mazbatamızı alıp Ankara halkına hizmet etmek için saat sayıyoruz."

Geçen seçimde itirazlar devam ederken Melih Gökçek'in mazbatasını aldığı hatırlatılan ve görüşü sorulan Yavaş, "İtirazlar devam ederken mazbatayı almıştı. O dönemki haberlere bakın, o dönem AK Parti'li yöneticiler neler demiş. Ama bakın biz ağzımızı açmıyoruz, herkesin yasal hakkını kullanması için bekliyoruz. Ama acele edilmesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş

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