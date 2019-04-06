Yavaş'tan Kızılcahamam'a ziyaret

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mazbata almayı beklediğini belirterek, "Çünkü yapılan itirazların bir dayanağı yok." açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, eşi Nursen ve kızı Armağan ile seçim çalışmaları sırasında daha önce ziyaret ettiği Kızılcahamam ilçesinde oturan 90 yaşındaki Halime Yıldız'ın evine giden Yavaş, burada kahvaltı yaptı, sohbet etti ve hayır duası istedi.

Yıldız'ın evinin önünde toplanan vatandaşlara balkondan seslenen Yavaş, "Burada Halime annemizin duasını aldık. Onun videosunu 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı. Halime anne vicdanları sızlattı. Dolayısıyla o iftira atanların çamurları hep ellerine bulandı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Yavaş, teşekkür etmek için ziyarette bulunduğunu kaydederek, "Bundan sonra onun evladı olacağız. Seçim sonucuna, seçmen iradesine hepimiz saygı duyacağız. Biz, verdiğimiz sözleri tutacağız. Ankara'yı kalkındırmak, buralardaki insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.