Yavaş'tan seçim konuşması

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.

Yavaş, seçim sonuçlarını takip ettiği CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Yavaş, sandıklarda görev yapan, elini değil, vücudunu taşın altına koyan herkese ayrıca teşekkürlerini iletti.

Haberlerin vatandaşlara ulaşmasını sağlayan basın mensuplarına ve ailesine de teşekkür eden Yavaş, şükranların en güzelini, anlamlısını ise uğradığı büyük haksızlığa, iftiralara karşı kendisine dualarıyla siper olan annelere sunduğunu dile getirdi.

Yavaş, mazbatayı aldıktan sonra ilk yapacağı işin Kızılcahamam'a gidip, kendisine dualarıyla güç veren 91 yaşındaki kadını ziyaret etmek olacağını, onun şahsında tüm annelerin elini öpeceğini söyledi.

- "Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir"

Mansur Yavaş, bu sonucu bir zafer olarak görmediğini ifade ederek, şunları kaydetti: