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Yavaş'tan seçim konuşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:25 | Son Güncelleme

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız." dedi.

Yavaş, seçim sonuçlarını takip ettiği CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Yavaş, sandıklarda görev yapan, elini değil, vücudunu taşın altına koyan herkese ayrıca teşekkürlerini iletti.

Haberlerin vatandaşlara ulaşmasını sağlayan basın mensuplarına ve ailesine de teşekkür eden Yavaş, şükranların en güzelini, anlamlısını ise uğradığı büyük haksızlığa, iftiralara karşı kendisine dualarıyla siper olan annelere sunduğunu dile getirdi.

Yavaş, mazbatayı aldıktan sonra ilk yapacağı işin Kızılcahamam'a gidip, kendisine dualarıyla güç veren 91 yaşındaki kadını ziyaret etmek olacağını, onun şahsında tüm annelerin elini öpeceğini söyledi.

- "Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir"

Mansur Yavaş, bu sonucu bir zafer olarak görmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim yenmek, yok etmek zorunda olduğumuz bir düşmanımız yok ki bir zafer olsun. Hak yerini bulacak, Ankara kazanacak dedik. Bugün hakkın yerini bulduğu ve Ankara'nın kazandığı büyük bir gündür. Ayrım yapmadan bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. Bugün Ankara'nın helal oylarıyla hak yerini bulmuştur. Kazanan Ankaralı olacaktır. Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir. Ancak kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur."

- "Atatürk'ün başkentine yakışır hizmet"

Bundan sonraki süreçte kendisine düşenin verdiği sözleri tutmak olduğunu dile getiren Yavaş, "Bugünden itibaren Ankara'da belediyecilikte adaletin baş üstünde taşınacağı, ehliyet ve liyakat dönemi başlamıştır. İşte bunun için hiç kimse kaybetmemiş, Ankara kazanmıştır. Tüm Ankara el ele kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Yavaş, Ankara'da huzurun bereketle taçlanacağını vurgulayarak, Ankara'daki herkesin, belediye çalışanların huzur içinde olmalarını istedi.

Hukuka, ortak değerlere zeval getirmeyeceklerini, istişareye önem vereceklerini, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Ankara'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yaraşır hizmet vereceklerinin altını çizdi.

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