Yavaş'tan tasarruf uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cuma akşamı ABB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş burada, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" diye konuştu.

Tasarruf uygulaması

Büyükşehir Belediyesi’nde tasarruf uygulaması başlattığını ve en kısa sürede bunun yaygınlaştırılacağını belirten Yavaş, "Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı ışık' kalmayacak. Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı, basketbol ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok" dedi. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde yaşanan dengesizliğe de dikkat çeken Yavaş, bazı birimlerde müdüre değil, sekretere araç verildiğini kaydetti. Yolsuzlukla mücadelenin kırmızı çizgisi olduğunu da belirten Yavaş, Ankara halkının cebinden çıkan her kuruşun hesabını soracağını belirtti.