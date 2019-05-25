HABER

Yavaş'tan tasarruf uygulaması

25.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş tasarruf uygulaması kapsamında bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediyenin işleteceğini, gereksiz makam araçlarını kaldıracaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cuma akşamı ABB Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftarda gazetecilerle bir araya geldi. Yavaş burada, "Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 milyar lira. EGO, ASKİ ve şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın; ama ben asla 'bir enkaz devraldım' diye şikayet etmedim" diye konuştu.

Tasarruf uygulaması

Büyükşehir Belediyesi’nde tasarruf uygulaması başlattığını ve en kısa sürede bunun yaygınlaştırılacağını belirten Yavaş, "Bundan sonra tüm otopark ve billboardları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, itfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı ışık' kalmayacak. Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı, basketbol ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok" dedi. Büyükşehir Belediyesi birimlerinde yaşanan dengesizliğe de dikkat çeken Yavaş, bazı birimlerde müdüre değil, sekretere araç verildiğini kaydetti. Yolsuzlukla mücadelenin kırmızı çizgisi olduğunu da belirten Yavaş, Ankara halkının cebinden çıkan her kuruşun hesabını soracağını belirtti.

İmar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceğini vurgulayan Yavaş "Belediyede 80 kadar dosya var. Afaki bir şekilde her imar artışının yanına 'şuraya bir tane okul, sağlık ocağı yapacaksınız' gibi imar dosyalarının içine böyle şeyler konulmuş. Ne yapılacağı, kaç paralık yapılacağı belli değil. Ben sordum imar müdürüne 'ölçünüz nedir, talep ettiğiniz miktar nedir?' İmar müdürü sessiz kaldı. Okul yapılacaksa belediyenin istediği yere yapılması gerekir. Başkasına rant verip, başkasına okul yaptırmaya gerek yok. Bir yandan da bu durum şu sonucu ortaya koydu: Belediyeye kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Ankara bu nedenle 10 yıl kaybetmiş oldu. 2014 yılında 30 kadar imar değişikliğini ve 19 milyarlık rantın başka bir yere aktarıldığını televizyonda söylemiştim. Şehir planlarına aykırı değilse bir de fakir ailelere ev yapılmak şartıyla olabilir; ama bundan sonraki uygulama bu olacak. Belediye meclisinden bizim hakkımızı gasp eden veya mecliste bizim yetkimiz olmasına rağmen belediye meclisine talimat verir gibi çıkan kararları yargıya taşımaya kararlıyız."

Eski Belediye Başkanı Gökçek'ten yanıt

Mansur Yavaş'ın açıklamalarının ardından Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melik Gökçek Twitter hesabı üzerinden Yavaş'a yanıt verdi. Gökçek attığı bir tweette görev süresinde yapılan ihalenin Yavaş'ınkinden pahalı olması halinde siyaseti bırakmayı, Yavaş'ınki daha pahalı ise görevden istifa etmesini teklif etti.

DHA/BW,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
AP’ye Kıbrıslı Türk adayAP’ye Kıbrıslı Türk aday
Lyon'da yaralıların çoğu taburcu edildiLyon'da yaralıların çoğu taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü

Venezuela'da mahkumlarla polis çatıştı: 23 ölü!

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi

Savaştan kaçtı, zorla evlendirildi! Onu bugün herkes tanıyor

Savaştan kaçtı, zorla evlendirildi! Onu bugün herkes tanıyor

Kriz geçirten yumruk kan dondurdu! Acımadan böyle vurdu

Kriz geçirten yumruk kan dondurdu! Acımadan böyle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.