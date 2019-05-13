"Yavaş'tan verdiği sözlere sadık kalmasını istiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, daha önce "işçi çıkarmanın söz konusu olmayacağını, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını" ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, verdiği sözlere sadık kalmasını istediklerini belirtti.
Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın başlamasıyla birlikte belediyede görevden almaların ve işten çıkarılan personel sayısının arttığını öne sürdü.
Yavaş'ın, seçim süreci boyunca vatandaşlara ve belediye çalışanlarına verdiği vaatlere sadık kalmadığını dile getiren Ünal, "Daha önce yaptığı açıklamalarda işçi çıkarmanın söz konusu olmayacağını, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını söyleyen ve 'Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur' diyen Mansur Yavaş'ın verdiği sözlere sadık kalmasını istiyoruz." diye konuştu.
Kardeşlik, birlik, bereket ve huzur söylemleriyle her platformda konuşan Yavaş'ın "yaptığı personel kıyımlarıyla sözlerinin tam aksi yönde hareket ettiğini" savunan Ünal, şunları kaydetti:
"Ramazan ayında, çalışan, başarılı bürokratları ve işçileri işsiz bırakmak ne dine ne de vicdana sığar. Hani birlikte çalışacaktı, ayrım yapmayacaktı, işçi çıkarma söz konusu olmayacaktı. Sözleşmeli personel dahil birçok insanın mübarek ramazanda işlerine son verilmiştir. Uygulamaları kınıyorum."
Ünal'ın verdiği bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesinde görevine son verilen isimler şöyle:
"Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, Genel Sekreter Yardımcısı, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, Genel Sekreter Yardımcısı Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Emlak İstimlak Daire Başkanı Osman Özbayrak, Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, İç Denetim Birimi Başkanı Doğan İşçi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Özdemir, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mehmet Sütçü, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, EGO Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özdemir, EGO Otobüs Daire Başkanı İhsan Ün, Anfa Genel Müdürü Erdal Türk ve Anfa Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı."