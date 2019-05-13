"Yavaş'tan verdiği sözlere sadık kalmasını istiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, daha önce "işçi çıkarmanın söz konusu olmayacağını, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını" ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, verdiği sözlere sadık kalmasını istediklerini belirtti.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın başlamasıyla birlikte belediyede görevden almaların ve işten çıkarılan personel sayısının arttığını öne sürdü.

Yavaş'ın, seçim süreci boyunca vatandaşlara ve belediye çalışanlarına verdiği vaatlere sadık kalmadığını dile getiren Ünal, "Daha önce yaptığı açıklamalarda işçi çıkarmanın söz konusu olmayacağını, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını söyleyen ve 'Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur' diyen Mansur Yavaş'ın verdiği sözlere sadık kalmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kardeşlik, birlik, bereket ve huzur söylemleriyle her platformda konuşan Yavaş'ın "yaptığı personel kıyımlarıyla sözlerinin tam aksi yönde hareket ettiğini" savunan Ünal, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında, çalışan, başarılı bürokratları ve işçileri işsiz bırakmak ne dine ne de vicdana sığar. Hani birlikte çalışacaktı, ayrım yapmayacaktı, işçi çıkarma söz konusu olmayacaktı. Sözleşmeli personel dahil birçok insanın mübarek ramazanda işlerine son verilmiştir. Uygulamaları kınıyorum."