HABER

Yavru aslanı, bakıcılar besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, annesi tarafından beslenilmeyen, 2,5 aylık 'Herkül' isimli yavru erkek aslanı bakıcılar besliyor.

Yavru aslanı, bakıcılar besliyor

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, annesi tarafından beslenilmeyen, 2,5 aylık 'Herkül' isimli yavru erkek aslanı bakıcılar besliyor. Günde 2,5 kilo kuşbaşı et yiyip, 2 litre süt içen 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi.
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, doğal ortamlarını aratmayacak mekanda yaşayan aslan ailesine 2,5 ay önce yeni üye katıldı. 1 dişi, 1 erkek, 3 dişi yavru, 1 erkek yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesinde yeni doğan aslanla sayısı, 7'ye çıktı. Aslan yavrusuna 'Herkül' ismi verildi. Doğduktan sonra anne aslan 'Zeyna' tarafından beslenilmeyen 'Herkül'e, bakıcı Adem Delioğlan (50) bakmaya başladı. 2,5 aylık olan ve baba aslanın ismi verilen 'Herkül', beslenme saatlerinde annesinin yanından alınarak, kendisi için günlük hazırlanan 2,5 kilo kuşbaşı eti yiyip, 2 litre süt içiyor.
'ANNE KABUL ETMEDİ'
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlu Müdürü Burhanettin Bacak, yeni doğan ile erkek aslan sayısının arttığını belirterek, "Yavru aslanımız 23 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Malum bu yabani hayvanlardan kimi hayvanlar yavrularını kabul etmiyor. Bunu da annesi kabul etmedi. Ne kadar uğraştık ise de emzirmesinde ve beslenmesinde sıkıntı yaşadık. Bunun içinde arkadaşlar elle besleme yapıyorlar. Buradaki bakıcılarımız bir nevi anne şefkati göstererek yavrumuzla ilgileniyorlar. Gayet de sağlıklı. Gelişimi gayet normal. Doğduğunda gayet küçüktü. Şimdi etle besleme yaptığımız için günlük rutin devam ediyor. Hem sağlık kontrolleri hem de yeme içmesi gıda takviyeleri yapıyoruz. Gayet iyi gelişimi bir sıkıntısı yok. Et dışında süt veriyoruz" diye konuştu.
Öte yandan 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Hayvanat bahçesini gezmek için gelen bir grup öğrenci, 'Herkül'ü yakından gördü. Öğrencilerden Zeynep Gümüşsoy, "İlk kez aslan yavrusu gördüm. Çok güzeldi, ilk defa dokundum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yavru aslanı, bakıcılar besliyorYavru aslanı, bakıcılar besliyorYavru aslanı, bakıcılar besliyorYavru aslanı, bakıcılar besliyor

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
1500 yıllık tarihi sütunu çay masası olarak kullanıyor1500 yıllık tarihi sütunu çay masası olarak kullanıyor
Sokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptıSokakta bulduğu kedisine 18 yıl sonra doğum günü partisi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

Kapadokya'da festival balonları son kez uçtu

Son kez uçtular! Böyle görüntülendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.