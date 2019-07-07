HABER

Yavru aslanı, bakıcılar besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, annesi tarafından beslenilmeyen, 2,5 aylık 'Herkül' isimli yavru erkek aslanı bakıcılar besliyor.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, annesi tarafından beslenilmeyen, 2,5 aylık 'Herkül' isimli yavru erkek aslanı bakıcılar besliyor. Günde 2,5 kilo kuşbaşı et yiyip, 2 litre süt içen 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi.

Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, doğal ortamlarını aratmayacak mekanda yaşayan aslan ailesine 2,5 ay önce yeni üye katıldı. 1 dişi, 1 erkek, 3 dişi yavru, 1 erkek yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesinde yeni doğan aslanla sayısı, 7'ye çıktı. Aslan yavrusuna 'Herkül' ismi verildi. Doğduktan sonra anne aslan 'Zeyna' tarafından beslenilmeyen 'Herkül'e, bakıcı Adem Delioğlan (50) bakmaya başladı. 2,5 aylık olan ve baba aslanın ismi verilen 'Herkül', beslenme saatlerinde annesinin yanından alınarak, kendisi için günlük hazırlanan 2,5 kilo kuşbaşı eti yiyip, 2 litre süt içiyor.

'ANNE KABUL ETMEDİ'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlu Müdürü Burhanettin Bacak, yeni doğan ile erkek aslan sayısının arttığını belirterek, "Yavru aslanımız 23 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Malum bu yabani hayvanlardan kimi hayvanlar yavrularını kabul etmiyor. Bunu da annesi kabul etmedi. Ne kadar uğraştık ise de emzirmesinde ve beslenmesinde sıkıntı yaşadık. Bunun içinde arkadaşlar elle besleme yapıyorlar. Buradaki bakıcılarımız bir nevi anne şefkati göstererek yavrumuzla ilgileniyorlar. Gayet de sağlıklı. Gelişimi gayet normal. Doğduğunda gayet küçüktü. Şimdi etle besleme yaptığımız için günlük rutin devam ediyor. Hem sağlık kontrolleri hem de yeme içmesi gıda takviyeleri yapıyoruz. Gayet iyi gelişimi bir sıkıntısı yok. Et dışında süt veriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Hayvanat bahçesini gezmek için gelen bir grup öğrenci, 'Herkül'ü yakından gördü. Öğrencilerden Zeynep Gümüşsoy, "İlk kez aslan yavrusu gördüm. Çok güzeldi, ilk defa dokundum" dedi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
İzmir'deki evlerinden kaçan kız kardeşler, Bursa'ya gitmişİzmir'deki evlerinden kaçan kız kardeşler, Bursa'ya gitmiş
Kedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptıKedisi 'Jale' için doğum günü partisi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Ülke şokta! İstihbarat binasına bombalı saldırı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

Bakan duyurdu! 29 bin 689 personel alınacak

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Yürürlüğe girdi! İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da 3 Afgan'a 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Konya'da mide bulandıran olay!

Kazdağları rampaları sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkıyor

45 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor!

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi

Diyar Garip Muhammed öldürüldü!

Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalıma

Çalışmalara hız verildi! Binlerce Suriyeli geri dönecek

Zap ve Metina'ya hava harekatı

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler...

Erzurum'da öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

21 metre yükseklikten indiler! Enkazdan yaralı kurtardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.