Yavru aslanı, bakıcılar besliyor

Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, doğal ortamlarını aratmayacak mekanda yaşayan aslan ailesine 2,5 ay önce yeni üye katıldı. 1 dişi, 1 erkek, 3 dişi yavru, 1 erkek yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesinde yeni doğan aslanla sayısı, 7'ye çıktı. Aslan yavrusuna 'Herkül' ismi verildi. Doğduktan sonra anne aslan 'Zeyna' tarafından beslenilmeyen 'Herkül'e, bakıcı Adem Delioğlan (50) bakmaya başladı. 2,5 aylık olan ve baba aslanın ismi verilen 'Herkül', beslenme saatlerinde annesinin yanından alınarak, kendisi için günlük hazırlanan 2,5 kilo kuşbaşı eti yiyip, 2 litre süt içiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlu Müdürü Burhanettin Bacak, yeni doğan ile erkek aslan sayısının arttığını belirterek, "Yavru aslanımız 23 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Malum bu yabani hayvanlardan kimi hayvanlar yavrularını kabul etmiyor. Bunu da annesi kabul etmedi. Ne kadar uğraştık ise de emzirmesinde ve beslenmesinde sıkıntı yaşadık. Bunun içinde arkadaşlar elle besleme yapıyorlar. Buradaki bakıcılarımız bir nevi anne şefkati göstererek yavrumuzla ilgileniyorlar. Gayet de sağlıklı. Gelişimi gayet normal. Doğduğunda gayet küçüktü. Şimdi etle besleme yaptığımız için günlük rutin devam ediyor. Hem sağlık kontrolleri hem de yeme içmesi gıda takviyeleri yapıyoruz. Gayet iyi gelişimi bir sıkıntısı yok. Et dışında süt veriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Hayvanat bahçesini gezmek için gelen bir grup öğrenci, 'Herkül'ü yakından gördü. Öğrencilerden Zeynep Gümüşsoy, "İlk kez aslan yavrusu gördüm. Çok güzeldi, ilk defa dokundum" dedi.

