HABER
  4. Yavru aslanlara özenle bakılıyor

Yavru aslanlara özenle bakılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen 3 haftalık 2 yavru aslana, özenle bakılıyor.

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde yeni dünyaya gelen 3 haftalık 2 yavru aslana, özenle bakılıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2013 yılında faaliyete geçen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 158 türde bin 500 civarında hayvan bulunuyor. Hayvanat bahçesinde yaşayan 2'si erkek, 6'sı dişi 8 aslan en çok ilgi gören hayvanlar arasında. Dişi aslanlardan birisi, 3 hafta önce iki dişi yavru aslan daha dünyaya getirdi. Yavru aslanlar, kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu oldu. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yavru aslanların günlük sağlık kontrolleri yapılırken, bakıcıları da özenle bakıyor.
'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'
Kayseri Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, yavru aslanlara gözleri gibi baktıklarını belirterek "Arkadaşlarımız her gün günlük bakımlarını yapıyorlar. Sağlık heyetimiz kontrollerini yapmaktadır. Karasal iklime sahip bir bölgedeyiz. Hayvanlarımızın da bulundukları ortamları ısı derecelerini ayarlıyoruz. Her barınağımızda hayvanlar hangi ortamda yaşıyorsa o şekilde ayarlamalarını yapıyoruz" dedi.
Bacak, yavru aslanlar için şuanda bir isim belirleyemediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, sosyal medyada bir kampanya başlattı. İki dişi aslanımıza halkımızın isim önerilerini bekliyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimizin de isim önerileri oluyor. Onları da biz yönetim olarak alıyoruz. Hayvanat bahçesindeki diğer aslanlarımızın ismi yok; ama inşallah iki yavru aslanımıza güzel isimler vereceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Eğirdir’de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldıEğirdir’de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı
Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdiDoktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Mahkeme kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı

İBB'ye karşı açtığı davayı kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.