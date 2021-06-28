HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yavru ayı orman işletme ekiplerini görünce korkudan ağaca böyle tırmandı

Yavru ayı orman işletme ekiplerini görünce korkudan ağaca böyle tırmandı

28.06.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de devriye gezen orman işletme ekiplerini gören yavru ayı korkudan ağaca tırmandı. Ekipler, ağaca tırmanan yavru ayıyı cep telefonu kameralarıyla görüntülerken, ayıya zarar vermemek için kısa süreli gerçekleştirilen kayıtta yavru ayının çok korktuğu gözlendi.

Gümüşhane ile Şiran ilçesi arasındaki Tersun Dağında bulunan ormanlık alanda devriye gezen orman işleme ekipleri, merkeze bağlı Karamustafa köyü yakınlarında yol kenarında bir yavru ayının yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çam ağacına tırmandığını fark etti. Annesinin yakınlarında olabileceğini düşünerek araçtan inmeyen ekipler, aracı ve personeli görünce panik yaparak ağacın üzerinde bir aşağıya bir yukarıya çıkarak ses çıkaran yavru ayının daha fazla korkmaması için bir miktar uzaklaştı. Uzaklaştıkları noktadan yavru ayının ağaçtan indiğine emin olan ekip yoluna devam ederken, yavru boz ayının ağaca usta tırmanıcılar gibi inip çıkması dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Yılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendiYılanların çiftleşme dansı böyle görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü! "Hasta bile olmadım"

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: 100 kere söyledim

Fatih Terim’den ‘taç’ tepkisi: 100 kere söyledim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif

Göbeklitepe yakınlarında heyecanlandıran keşif

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.