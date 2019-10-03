Yavru ayılar, piknikçilerin ilgi odağı

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS İl sınırları içerisinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün kenarında yaşamını sürdüren yavru ayılar günübirlik piknikçilerin maskotu haline geldi. Bölgeyi gezmeye gelen vatandaşlar, 2 yavru ayı ile ilgilenmeden ve yiyecek vermeden bölgeden ayrılmıyorlar. Bitlis Vali Vekili Tamer Kılıç, Nemrut’taki ayılarla ilgili çeşitli tedbirler düşündüklerini, ancak vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ayıları doğal yaşam ortamına döndürmede zorluk yaşadıklarını söyledi.

Adını M.Ö. 2100'de yaşamış Babil Hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakırken, son zamanlarda iki yavru ayıya da ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu iki ayı yavrusuna yoğun ilgi gösteriyor. Sevecenlikleri ile dikkat çeken ve küçük oldukları için daha önce elle beslenen ayı yavrularına karşı bölgeye gelenler artık daha temkinli davranıyor. Ayılara yiyecek vermek isteyen ziyaretçiler de bu işlemi çok yaklaşmadan uzaktan yapmayı tercih ediyorlar.