Yavru baykuşa fabrika işçileri sahip çıktı

Sefer TALAY/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, vantilatör fabrikasında çalışan işçiler, baygın halde buldukları yavru baykuşa sahip çıktı. Yaklaşık bir aydır beslenen yavru baykuş, önümüzdeki günlerde doğaya salınacak.

Edremit'in Kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'ndeki vantilatör fabrikasında çalışan işçiler, içeride yerde baygın halde yatan yavru baykuşu görünce alıp, bakımını yapmaya başladı. Yaklaşık bir aydır et, ciğer ve tavukla beslenen yavru baykuş büyüdü ve uçmaya başladı. İşçilerden biri, baykuş yavrusunu önümüzdeki günlerde doğaya bırakacaklarını söyledi. Yavru baykuşu çok iyi beslediklerini söyleyen işci Ali Malay, "Baykuşu, Ramazan bayramından sonra bulduk fabrika içinde. Nerdeyse öldü ölecekti. Çok bitkindi. Tekrar sağlığına kavuşturmak için aldık ve besleyeme başladık. Et parçası, ciğerle ve tavukla besleye besleye 4 haftada bu hale getirdik. Tekrar yaşama kazandırmak için arkadaşlarla el birliği ile buna baktık. Kısa bir süre sonra doğaya salacağız" dedi.

Doğadaki yaşama sahip çıkılması gerektiğini söyleyen fabrika müdürü İlker Saraç ise "Fabrikada arkadaşlar tarafından bulunan yavru baykuşu tüm arkadaşlar sahiplendi. Arkadaşlar, belli bir aşamaya kadar büyüttüler. Bunda sonra doğaya salacaklar" dedi.

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