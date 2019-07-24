Yavru carettalar denizle buluştu

Bugün itibariyle sahilde 83 yuvanın bulunduğuna dikkati çeken Karameşe, "Beş yuvada çıkışlar başladı. Bugün iki yuvamızı açtık. Her yuvada yaklaşık 100 civarında yumurta vardı. İlk yuvada biraz zayiat fazlaydı. İlk yuvadan 35, ikinci yuvadan ise 50 caretta caretta yavrusu denize ulaşmış. Bu sene havaların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı yavrularda zayiat var" dedi.

Kemer ilçesinde yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuklarına çok sayıda turist de eşlik etti.

Çıralı'da bu yıl 100 yuvanın oluşmasını umut ettiklerini, burada Türkiye'ye örnek bir uygulama yapıldığını vurgulayan Karameşe, "Akşam 21.00'dan sonra sahile hiç kimse çıkmıyor. Carettalar asla rahatsız edilmiyor. Görevlilerimiz de geceden sabah güneş doğana kadar yuvaları tespit ediyor, çıkan yavruları takip ediyor. Yuvalar işaretleniyor, tarihleniyor, zamanı geldiğinde kontrolü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yuvaların sıkı bir korumayla bu hale geldiğini, Çıralı'ya tatile gelen vatandaşların carettalara dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.

Ulupınar Mahallesi muhtarı Habib Altınkaya, geçen yıla göre bu yıl yuva ve yavru sayısında düşüş olduğunu söyledi. Bu duruma da hava şartlarının neden olduğuna işaret eden Altınkaya, "Carettaların neslini sürdürmek için çaba gösteriyoruz. Doğa için çevre için çalışıyoruz. Çıralı'da tatil yapan yerli ve yabancı turistler de bu doğa üstü olaya şahitlik ediyor." dedi.

Altınkaya, bu yıl yaptıkları koruma çalışmaları sayesinde Olimpos'ta da 10 yuvanın oluştuğunu, bu yuvalardaki yavruların da ilerleyen dönemde denizle buluşacağını belirtti.

