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Yavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, sahillere gelerek yumurtlayan deniz kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıkarak denizle buluşma serüvenlerinin görüntülerini paylaştı.

Yavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendi

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, sahillere gelerek yumurtlayan deniz kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıkarak denizle buluşma serüvenlerinin görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliğiyle deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin taraf olduğu BERN (Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve BARCELONA (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta- İribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas- Yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacına yönelik olarak yaptığı çalışmalarla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor.
GEÇEN YIL 590 BİN 984 YAVRU DENİZLE BULUŞTU
Türkiye'de 21 'Önemli Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Kumsalı'nın 14'ünde düzenli olarak 'İzleme, Koruma ve Yuva Tespit' çalışmaları yürütülüyor. 2018 yılı çalışmaları neticesinde 143,7 kilometre sahil şeridinde 301 bin 224 adet Caretta caretta yavrusu ve 289 bin 760 adet Chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 590 bin 984 adet yavru sahillerden ayrılıp denize kavuştu. Bu yıl da sahillerde deniz kaplumbağaları denizle buluşması başladı. Adana Akyatan kumsalından DKMP ekiplerinin kamerasına yansıyan ve denize kavuşma telaşıyla çırpınan yavru deniz kaplumbağalarının mücadelesi, belgesel tadında görüntüler ortaya koydu. Deniz kaplumbağa yavrularının denizle buluşma serüveni her yıl Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Yavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendiYavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendiYavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendi

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