HABER

Yavru domuza işkence görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! Ankara Barosu harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Ankara Barosu, sosyal medya hesabından yavru domuza işkence yaptığı anlara ilişkin görüntüleri paylaşan Şükrü Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da yaşadığı belirlenen Şükrü Y., yakaladığı yavru domuzu defalarca bıçakladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkilerin artması üzerine harekete geçen Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Şükrü Y.'nin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten cezalandırılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli Şükrü Y. yavru bir domuzu defalarca bıçaklarken kendisini kayıt altına almış ve bu görüntüleri sukru_1994 kullanıcı isimli instagram hesabından paylaşmıştır. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayılarak tepkiye yol açmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 1'inci maddesinde Kanun’un amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak olarak tanımlanmış, 4'üncü maddesinde; bütün hayvanların eşit doğduğu ve bu kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahip oldukları belirtilmiş, 6'ncı maddesinde; sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaklanmış, 14'üncü maddesinde; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaklanmış, 28'inci maddesinde; 14'üncü maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Şüphelinin kendi instagram hesabından paylaştığı video izlendiğinde; şüpheli tarafından savunmasız ve zararsız bir hayvana karşı canavarca hislerle birden çok bıçak darbesi vurulduğu görülecektir. Ayrıca şüpheli bu eylemini kayıt altına alarak ve sosyal medyada paylaşarak adeta vahşetinden övünç duymuş, eylemini herkesin gözleri önüne sermiştir. Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek, yavru bir domuza işkence ederek, birden çok bıçak darbesiyle ölümüne neden olmuştur. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılması için gerekli soruşturma yapılarak cezalandırılması için bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur." (DHA)

PARTNERMüslümanların tarihi değiştiren icatlarıMüslümanların tarihi değiştiren icatları
Üretici, Rusya'ya ihraç edilen 200 ton narenciyenin geri gönderilmesinden dertliÜretici, Rusya'ya ihraç edilen 200 ton narenciyenin geri gönderilmesinden dertli
HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabıHDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yavru domuz işkence sosyal medya Ankara Barosu suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 12 yorum
kuran'a göre allahın yarattığı canlıya zulm etmek kime haktır ve kuran saymayanlar için de canlılara zulm etmek insanlık mıdır? cahil herifler.
Allah belasını versin
bulun bu iti bunun gibi insan kalıntılarının dna sında bozukluk olmalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi' millet kıraathanesine mi dönüştürülüyor? TBMM'ye taşındı...

Afişi gören İzmirliler ayağa kalktı! 'İzin vermeyeceğiz'

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

HDP'den Erdoğan'a flaş 'Selahattin Demirtaş' cevabı

Spiker Kübra Eken'i döverek felç olmasına neden olan Bülent Eken'in cezası belli oldu

Spiker Kübra Eken olayında flaş gelişme

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

HDP'li milletvekilleri açlık grevine başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.