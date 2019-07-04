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Yavru ebabil kuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaş tarafından sokakta ebabil kuşu bulundu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir vatandaş tarafından sokakta ebabil kuşu bulundu. Kuşun günde bin-bin 500 adet böcek yediğini öğrenen hayvansever, kuşu kıyma ile besledi.
İslahiye ilçesinde garsonluk yapan Hüseyin Hardo, yolda yürürken çırpınan bir kuş gördü. Kuşun uçamadığını fark eden Harto, hayvanı alarak ilçede esnaflık yapan Mustafa Güngör isimli hayvansevere götürdü. Güngör ise yaptığı araştırmada hayvanın yaralı olmadığını belirledi. Hayvanın nadir görülen ebabil kuşu olduğunu belirleyen Güngör, bir süre yavru kuşu besledi.

Kıyma ile besledi
Kuşa su veren Güngör, günde bin-bin 500 adet böcek yiyebildiğini öğrenmesinin ardından kasaptan aldığı kıymalarla yavru kuşu besledi. Güngör, daha sonra ise ebabil kuşunu, Milli Parklar İslahiye Şefliği’ne teslim etti. Koruma altına alınan kuşun uçmaya başlamasının ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Nadir görülüyor
Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan ve kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil kuşları, diğer kuşlardan farklı olarak tüm hayatını uçarak geçirebiliyor. Bu kul türü sadece üremek için yere konuyor. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor.

Zalim Ebrehe’nin ordusunu yerle bir etti
Ebabil kuşu Kur’an-ı Kerim’de adından söz edilen ender kuşlardan biri. 570 yılında Yemen Valisi Ebrehe, Kabe’yi yıkmak için fil ordusu ile Kabe’ye hareket eder. Kabe’nin girişinde Ebabil kuşlarından oluşan sürü gagaları ile taşıdıkları taşları fil sürüsünün üzerine bırakır. Ebrehe’nin fil ordusu atılan taşlarla yenik düşer. Kur’an-ı Kerim’de bu olay Fil suresindeki ayetlerle anlatılmaktadır.

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu

Yavru ebabil kuşu bulundu
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