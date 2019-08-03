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Yavru ebabile başkan koruması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesine konan ve uçmakta zorlanan yavru ebabil, koruma altına alındı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin bahçesine konan ve uçmakta zorlanan yavru ebabil, koruma altına alındı.

Ömürlerinin büyük bölümünü havada geçiren ve çok nadir görülen ebabillerden biri, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bahçesine kondu. Yavru kuş, Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Tarsus Hayvan Parkı ve Doğal Yaşamı Koruma Merkezi’ne gönderilmek üzere Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edildi. İlk kontrolünde sağlıklı olduğu belirlenen kuş, Tarsus Hayvan Parkı’nda yapılacak detaylı incelemelerin ardından doğaya salınacak.

Başkan Vahap Seçer, baharın gelişinin habercisi olan ve müjde getirdiğine inanılan kuşun, yeni müjdeler getireceğine inandığını belirterek, "Ebabilin özellikleri nelerdir diye biraz araştırdım. Çok gizemli bir kuş olduğunu öğrendim. Sürekli havada olan bir kuş. Sadece üremek için yere iniyor ve daha çok ilkbaharda görülüyor. Sonbaharda güneye, sıcak iklimlere doğru göçüyor. Bu kuş baharın habercisi ama biliyorsunuz Mersin’e bahar geleli 4 ay oldu. Biraz gecikti bizim ebabil. Yolda süreyi fazla harcamış" dedi.

Ebabili en kısa sürede özgürlüğüne kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Seçer, "Ebabil gayet iyi, sağlıklı görünüyor. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra uçacak ve kendini koruyacak hale geldiğinde doğaya bırakılacak. Özgürlük güzel şey, hayvanların da insanların da özgür olması gerekiyor" diye konuştu.

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