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Yavru fareleri canlı canlı yedi!

İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Uzmanlar dünyaya korku salan gizemli hastalığın hayvanlardan insanlara bulaştığı görüşünde yoğunlaşmış durumda. Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Corona virüsünün (Korona virüsü) bir anda bu kadar yayılmasının sebebinin ilginç Çin mutfağı olduğunu düşünülüyor.

Yavru fareleri canlı canlı yedi!

Uzakdoğuluların hamam böceğinden, çekirgeye, köpekten, maymuna kadar uzanan batılıların pek de alışık olmadığı bir damak zevki var.

Corona virüsünün de bu gıdalar nedeniyle yayıldığı şüpheleri artmış durumda.

Son olarak sosyal medyada yeniden gündem olan bir video Çinlilerin ilginç damak zevkini gözler önünde serdi.

2018'in Nisan ayında Youtube'a yüklenen videonun yeniden gündeme gelmesinin sebebi restoran bir adamın tabağındaki yavru canlı fareleri afiyetle yemesi.

Şarabı eşliğinde uyuşturulduğu tahmin edilen fareleri yiyen adamın videosu sosyla medyada viral olmuş durumda.

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zıkkımın kökünü yesinler
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