Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00’te mesai yaptı

Ege Üniversitesi (EÜ) koordinatörlüğünde akademisyenler ve gönüllüler, gece saat 03.00 sıralarında İzmir Kuş Cenneti yapay üreme alanında bir araya gelerek 176 yavru flamingo yavrularını halkaladı.

Dünyanın en büyük flamingo üreme kolonilerinin birinin bulunduğu Gediz Deltasında, flamingo (Phoenicopterus roseus) halkalama çalışması yapıldı. Flamingo halkalama çalışması için; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden akademisyenler ve gönüllüler, yapay üreme alanında gece saat 03.00’de bir araya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş koordinatörlüğünde yapılan çalışmaya Ege Üniversitesi Rektörlüğü, EÜ Fen Fakültesi Dekanlığı ve Biyoloji Bölümü Başkanlığı da katılarak destek verdi. Gönüllü ekipler, 176 yavru flamingonun sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka taktı.

"Gediz Deltası en önemli uluslararası sulak alanlardan birisi"

Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde İzmir Kuş Cennetinde uygulanan flamingo halkalama çalışmasını tamamlayan katılımcılara, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından sertifika verildi. Sertifika töreninde kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, bilimsel araştırma projeleri kapsamında en fazla proje yapan üniversite olarak proje seferberliği başlattıklarını belirterek, "Uzun yıllardır Ege Üniversitesi koordinatörlüğünde pek çok çalışmanın ve projenin yürütüldüğü İzmir Kuş Cennetinde yapay üreme adasındaki yavru flamingolar; göç yolları, barındıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takibi için halkalandı. Gediz Deltası en önemli uluslararası sulak alanlardan birisi. Araştırmacılarımız; çevre, doğa ve yaban hayatının geleceği adına çok önemli ve anlamlı bir çalışmaya imza attılar. Kuş Cenneti, İzmir için özel öneme sahip bir yer. Bakanlığımızla ortak çalışarak buraya elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Burada bilimsel ve akademik anlamda yapılması gereken çalışmaları destekliyoruz. Üniversitemiz koordinatörlüğünde İzmir Kuş Cennetinde uygulanan flamingo halkalama çalışmasını tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim ettik. Bu çalışmada yer alan akademik ve gönüllü tüm katılımcıları emeklerinden dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş da, "Flamingoların sağ bacağına PVC plastik halka, sol bacağına da metal halka takıldı. Her bir kuşun ağırlığı, gaga uzunluğu tarsus-bacak uzunluğu ölçüldü. Dış parazit örnekleri ve cloak örnekleri alındı. Genetik analizler yapılması için tüy örnekleri alındı. Halkalama çalışması için 1 günlük eğitim verildi. Eğitimden sonraki gün saat 03.00’de bir araya gelinerek halkalama yapıldı. Halkalama çalışmasına toplam 87 gönüllü katılım sağladı" dedi.