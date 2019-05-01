Yavru güvercini itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 3'üncü kattaki dairenin balkon camı ile penceresi arasında kalan boşluktan çıkamayan yavru güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı.

Bozkurt Mahallesi Tunç Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında bulunan dairenin, Fransız stili balkon camı ile penceresi arasında kalan boşluğa bir yavru güvercin girdi. Buradan çıkamayan kuşu gören karşı komşu Ayşe Şen'in ihbarıyla, olay yerine itfaiye sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekibi, daire sakininin de gelmesiyle balkondaki kuşu kurtarma için çalışma başlattı. Güvenlik önlemi alan itfaiye ekibi, güvercini aradaki boşluğa uzanarak kurtardı. Yavru kuşun, mahsur kaldığı yerin bitişikteki aydınlatma direğinde yuvası olduğu görüldü. Güvercin, itfaiye ekiplerince yuvaya bırakıldı.

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