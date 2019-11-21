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Yavru Kangallar vatan görevi için hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:52 | Son Güncelleme

Terörle mücadelede kullanılacak 10 Kangal yavrusu, Siirt’te görev almak için gün sayıyor.Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 2 kilometre görme menzili ve 4 kilo metrede koku alma özelikleri ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul edilen Kangal köpekleri artık vatan savunmasında da görev alıyor.

Terörle mücadelede kullanılacak 10 Kangal yavrusu, Siirt’te görev almak için gün sayıyor.
Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 2 kilometre görme menzili ve 4 kilo metrede koku alma özelikleri ile Dünya’nın en iyi koruma köpekleri olarak kabul edilen Kangal köpekleri artık vatan savunmasında da görev alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılmaya başlanan Kangalların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da terörle mücadelede kullanılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Siirt’te görev almak üzere 10 Kangal yavrusu hazırlandı. Vatan savunmasına hazır olan yavrular şimdi görev alacakları günü bekliyor. TSK için özenle seçilen ve hazırlanan 10 yavru önümüzdeki günlerde Siirt İl jandarma Komutanlığına teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alacak kangallar, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve kurt saldırılarına karşı sürülerini korumak isteyen İtalyanlar için kangal yetiştirilen Altın Kangal Çiftliğinden temin edildi.

“10 yavru göreve hazır”
Yapılan ilk anlaşma ile 10 kangal köpeği yavrusunun TSK için hazırlandığını belirten Uzman Kangal Yetiştiricisi Ümit Taşdelen, “Daha öncede söylemiştik, Türk Silahlı Kuvvetleri ile anlaşmamız sağlandı. Oradaki üst bölgelerimize, karakollarımıza alarm sistemi olarak kangal köpeklerimizi yetiştireceğiz. 10 yavrumuzu Siirt ve Ağrı bölgesi için hazırlamış bulunmaktayız. 10 adet yavrumuzun bütün işlemleri tamamlanmış durumda ve bir hafta içerisinde yavrularımızı teslim edeceğiz. TSK’ya hayırlı olsun diyoruz" dedi.

En güzel yavrular seçildi
Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak kendiliğinden eğitimli hayvanlar olduğunu, her türlü tehlikeyi sezeceklerini belirten Taşdelen, “Milli değerimiz kangalın orada görev alması bizleri gerçekten onurlandırdı ve gururlandırdı. TSK için en iyi yavrularımızı seçtik. Bu köpekler içgüdüsel olarak kendinden eğitimli hayvanlar. Bu köpeklerin eğitimleri kendinden olduğu için orada da gelen tehlikeleri sezebilecek kapasitedeler. Kangal köpeklerimize güveniyoruz, terörle mücadelede alarm sistemi olarak görev alacağına, görevini en iyi şekilde yerine getireceğinden eminiz. İlk teslimatımızın 10 ile 15 gün arasında olmasını planlıyoruz. Yavrularımız hazır, aşıları tamamlandı. En güzel yavrular seçildi. Kangallarımız TSK’nın yanında yer alacak" dedi.

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