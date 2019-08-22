Yavru karaca, köpek saldırısından kurtarıldı

Haluk ŞENTÜRK/ESPİYE (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Espiye ilçesinde, yavru karaca, köpek saldırısından kurtarılıp, tedaviye alındı.

Tikence köyü Kabakçukuru Mahallesi'nde yaşayan Azime Kartal, sabah saatlerinde duyduğu köpek sesi üzerine evinin bahçesine çıktı. Kartal, bir sokak köpeğinin, karaca yavrusunu kovaladığını gördü. Koşarak köpeğe müdahale eden Kartal, yaralanan ve koşamayan karacayı kurtardı. Karacayı el arabasına koyarak ahıra götüren Kartal, polis ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen Espiye Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı. Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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