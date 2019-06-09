HABER

Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde fındık bahçesinde zirai ilaçlardan dolayı zehirlenen yavru karaca, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.Araklı ilçesinin Kalecik Mahallesi’nde fındık bahçesinde gezen yavru karaca yemek ararken zirai ilaçlardan yiyerek zehirlendi.

Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde fındık bahçesinde zirai ilaçlardan dolayı zehirlenen yavru karaca, ölmek üzereyken son anda kurtarıldı.
Araklı ilçesinin Kalecik Mahallesi’nde fındık bahçesinde gezen yavru karaca yemek ararken zirai ilaçlardan yiyerek zehirlendi. Yavru karacanın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören Metin Taşkın karacayı veteriner hekime getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan yavru karaca için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Veterinerdeki tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde misafir edilen yavru karaca herkesin ilgi odağı oldu. Polis memurları tarafından sütle beslenen karaca Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Can dostlarımız unutulmadıCan dostlarımız unutulmadı
EGO’dan bir hizmet içi eğitim dahaEGO’dan bir hizmet içi eğitim daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullarda tatil zili cuma günü çalacak

Cuma başlıyor! Bu yıl ilk kez yapılacak

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.