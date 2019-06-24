"Yavru karacaları bulunduğu ortamdan almayın”

Geçen yıl hizmete açılan merkezde bugüne kadar çok sayıda hayvanın tedavi edildiğini vurgulayan Çalışkan, "Şu an merkezimizde akbaba, ebabil kuşu, karaca, martı, leylek, güvercin gibi yaban hayvanları bulunuyor. Yaralı olanları tedavi etmeye çalışıyoruz." dedi.

Merkezde görevli üç veteriner hekim ateşli silahlarla veya farklı sebeplerle yaralanan hayvanları merkezde tedavi ederek eski sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi farklı türlerdeki birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta, vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan akbaba, ebabil kuşu, karaca, leylek, güvercin ve martı gibi çok sayıda hayvan Milli Parklar Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlığına kavuşturuluyor.

Çalışkan, merkezilerine son dönemlerde çok sayıda yavru karaca getirildiğini, ancak vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Karacaların, yavrulama dönemi olmasından dolayı doğada yavru karacalara rastlanılmasının doğal olduğuna dikkati çeken Çalışkan, şöyle konuştu:

"Anne karaca yavrusunu güvenli bulduğu bir yere bırakıp zaman zaman otlamaya çıkabilir. Bu gayet normal. Ama vatandaşlarımız gördükleri o yavru karacayı sahipsiz zannederek evlerine götürüyorlar. Biraz baktıktan sonra bize teslim ediyorlar. Halbuki anne karaca mutlaka yavrusunun yanına dönüyor. Döndüğünde maalesef yavrusunu bulamıyor. Karacaların şöyle bir özellikleri var. Üç gün boyunca yavrusunu arar. Eğer o süreçte bulamazsa umudunu keser ve aramayı bırakır."

Vatandaşlara gördükleri yavru karacalara yaralı olmadıkça dokunmamaları uyarısında bulunan Çalışkan, "İçerisinde bulunduğumuz süreç karacaların yavrulama dönemi. Maalesef vatandaşlarımız tüm uyarılarımıza rağmen yavru karacaları sahipsiz zannederek bulundukları ortamdan alıyor ve anne ile yavrusunu bir şekilde koparıyorlar. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; lütfen yavru karacaları bulundukları ortamdan almayın." diye konuştu.

