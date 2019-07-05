HABER

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor.
Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Buse Tatoğulları, sokakta annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Tatoğulları'nın 'Çakıl' adını verdiği yavru kedinin en büyük zevki ise oyuncak bir maymunu dakikalarca emmeye çalışmak. Emerken çıkardığı sesle izleyenlerin ilgi odağı Çakıl, günde 4-5 kez bunu tekrarlıyor.
Kedinin sabihi Buse Tatoğulları, kediyi bulduğunda henüz sütten kesilmediğini söyledi. Bir dönem kediyi sütle beslediklerini belirten Tatoğulları, "Sanırım Çakıl oyuncak maymundan süt çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu davranışını genelde aynı saatlerde ve acıktığında sergiliyor. Biz de oyuncak maymunu Çakıl'ın her an ulaşabileceği yerlerde bırakıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyorYavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyorYavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyorYavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Sinop'ta yaralı ve hasta hayvanlar tedavi edilip, doğaya salınıyorSinop'ta yaralı ve hasta hayvanlar tedavi edilip, doğaya salınıyor
Kayıp piton sahihine kavuştuKayıp piton sahihine kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Makas atarak geldi, sonrası korkunç

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yat keyfi

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu!

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kader Tokel'in paylaşımı yürekleri burktu

Sosyal medyada paylaşımı yürekleri burktu

Zincirlikuyu'da bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı

İstanbul'da korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.