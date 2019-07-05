Yavru kedi, annesi sandığı oyuncak maymunu emiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Buse Tatoğulları'nın (19) sokaktan bularak sahiplendiği 3 aylık kedi, günde 4- 5 kez annesi sandığı oyuncak maymunu emmeye çalışıyor. Gülveren Mahallesi'nde yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan Buse Tatoğulları, sokakta annesinin terk ettiği yavru kediyi sahiplendi. Tatoğulları'nın 'Çakıl' adını verdiği yavru kedinin en büyük zevki ise oyuncak bir maymunu dakikalarca emmeye çalışmak. Emerken çıkardığı sesle izleyenlerin ilgi odağı Çakıl, günde 4-5 kez bunu tekrarlıyor. Kedinin sabihi Buse Tatoğulları, kediyi bulduğunda henüz sütten kesilmediğini söyledi. Bir dönem kediyi sütle beslediklerini belirten Tatoğulları, "Sanırım Çakıl oyuncak maymundan süt çıkarmaya çalışıyor. Çünkü bu davranışını genelde aynı saatlerde ve acıktığında sergiliyor. Biz de oyuncak maymunu Çakıl'ın her an ulaşabileceği yerlerde bırakıyoruz" dedi.

