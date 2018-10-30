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Yavru kedi, düştüğü kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizyasyon çukuruna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yavru kedi, düştüğü kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, kanalizyasyon çukuruna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sıcak su ile yıkandıktan sonra bir beze sarılan yavru kediyi bölgede çalışan işçiler sahiplendi.
Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde duydukları kedi sesinin 3 metre derinliğindeki kanalizyasyon çukurundan geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, bir itfaiye erini yavru kedinin düştüğü çukura indirdi. İtfaiye eri, yavru kediyi çukurdan çıkardı. Çamur içinde kaldığı görülen yavru kedi, bir itfaiye eri tarafından önce sıcak su ile yakındı, ardından bir beze sarılarak kuruması sağlandı. Kedi daha sonra bölgede çalışan işçiler tarafından sahiplenildi.

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Yavru kedi, düştüğü kanalizasyon çukurundan kurtarıldıYavru kedi, düştüğü kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

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