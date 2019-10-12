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Yavru kedi hem ağaçtan kurtarıldı hem de tümörden

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Aksaray’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, gözünde tümör olduğu belirlenen kedi itfaiye, veteriner ve polis memurunun desteği ile ameliyat ettirildi.Olay, Çerdiğin Mahallesinde meydana geldi.

Aksaray’da ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, gözünde tümör olduğu belirlenen kedi itfaiye, veteriner ve polis memurunun desteği ile ameliyat ettirildi.
Olay, Çerdiğin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdiven ile ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kurtarılan yavru kedinin gözünde bir yara olduğunu gören itfaiye ekipleri kediyle birlikte veterinere giderek muayene ettirdi. Kedinin gözünde tümör olduğu belirlenirken, ameliyat edilmesi kararı alındı. Ameliyat için gerekli 300 TL’yi aralarında toplayan itfaiye eri Ali Ozan Güler, polis memuru Volkan Ceylan ve veteriner Cevher Nesibe Olgun kedinin ameliyat olmasını sağladı. Kedinin sol gözünün üzerinde oluşan tümör gözüyle birlikte ameliyatla alınırken, hayvanı itfaiye eri Ali Ozan Güler sahiplendi.

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