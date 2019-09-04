HABER

Yavru kedi için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 08:33 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, bir otomobilin motoruna giren yavru kedi için çevredekiler seferber oldu.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, bir otomobilin motoruna giren yavru kedi için çevredekiler seferber oldu. Otomobilin motorundan kendi çıkan yavru kedi, bu sefer de başka bir aracın motoruna girdi.

Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan yavru kedi, çevredekiler tarafından kaldırıma bırakıldı. Yavru kedi, bu sefer de park halindeki bir otomobilin motoruna girdi. Otomobil sürücüsü ve çevredekiler yavru kediyi motordan çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Bir süre sonra kendiliğinden çıkan kedi, ardından yandaki otomobilin motoruna girdi. Yavru kedi, bir süre sonra oradan da çıkarak gözden kayboldu.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralıDüğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı
TEM Bağlantı Yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)TEM Bağlantı Yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den uzay yaptırımı! 'Bu bilim camiasına bir uyarıdır'

ABD'den uzay yaptırımı! 'Bu bilim camiasına bir uyarıdır'

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Jandarma ihbar sonrası harekete geçti! Çöplükte yakalandılar!

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

Gecenin dikkat çeken ismi! Herkes bir daha baktı

İlk defa bu kadar açık konuştu! Şöhret, uyuşturucu ve depresyon...

İlk defa bu kadar açık konuştu! Şöhret, uyuşturucu ve depresyon...

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu'ya 'Pejmürde ederiz' yanıtı

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Düğünden dönüyorlardı... Kazada anneanne öldü, torunu yaralı

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İzmir’de seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 ölü

Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 ölü

Erzurum'da fırında dehşet: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum'da fırında dehşet: 1 ölü, 4 yaralı

Pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor

Pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.