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Yavru kedi lüks otomobilden çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'da park halindeki lüks bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da park halindeki lüks bir otomobilin motoruna giren yavru kedi, sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Sokağa bırakılan kedi, aynı aracın motor kısmına tekrar girince vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Menteşe ilçesinin Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'nde yavru kedi park halinde bulunan Hüseyin Nizamoğlu'na ait otomobilin motor kısmına girdi. Yavru kediyi, bir yerel gazetenin yazı işleri müdürü Hüseyin Atılgan fark etti. Gazete çalışanları yavru kediyi çıkarmak için adeta seferber oldu. Yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası kedi, Atılgan tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Su ve süt verilen yavru kedi, bir süre sonra kaçarak ikinci kez aynı aracın motor kısmına girdi. Motor kısmında aracın klaksonuna basılarak çıkarılmaya çalışılan yavru kedi, bu kez de aracın sağ arka tekerleğinin üst bölümüne girdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yavru kedi, çevredeki vatandaşlardan Erdinç Çakır tarafından eldiven kullanılarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Yavru kedi daha sonra yerel gazetede grafiker olarak çalışan Elif Ertan tarafından sahiplenildi.

Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, "Kedi, lüks otomobilin konforundan vazgeçemedi" diyerek, espri yaptı.

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