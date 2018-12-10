HABER

Yavru kedi yakılarak öldürülmüş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir yavru kedi, sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir yavru kedi, sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Kediyi bulan Dilara Aşga (20), bu vahşete neden olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Olay, merkez Hürriyet Mahallesi 1784 Sokak üzerindeki parkta meydana geldi. Sabah saatlerinde mama bırakmak için evlerinin karşısındaki parkta bulunan kedi-köpek beslenme noktasına giden Dilara Aşga, çimlerin arasında yavru bir kedinin hareketsiz yattığını gördü. Kedinin sırt kısmının tamamen yanmış olduğunu fark eden Aşga, hayvanı yakın bir noktaya gömdü. Yaşadığı acı olayı anlatan Dilara Aşga, "Kedi besleme odağına mama bırakmaya geldiğimde yanmış bir kedi cesedi gördüm, kediyi yakın bir yere gömdüm. Hayvansever olarak polisin bu durum için soruşturma başlatmasını istiyorum. Cezaların artmasını istiyorum. Burada birçok insan hayvan beslediğim için bana tehditte bulunuyorlar 'Hayvanları zehirleyeceğiz' diyorlar. Bunlara da bir önlem alınmasını istiyorum. Besleme odaklarına bir kamera yerleştirilebilir. Şu an elimde kimin yaptığına dair hiçbir delil yok. Bu tarz önlemlerin alınmasını istiyorum" dedi.

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Yavru kedi yakılarak öldürülmüş halde bulunduYavru kedi yakılarak öldürülmüş halde bulundu
Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltıKayseri'de uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

'Üsküdar için ünlü ismi aday gösterecekler' iddiası

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Ali Koç, Akhisar mağlubiyeti sonrası futbolcuların İstanbul'a otobüsle gitmesine karar verdi

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

Osmaniye'de dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı! Kan donduran olay

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.