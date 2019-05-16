Yavru kediler söğüt ağacında mahsur kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde annelerinin söğüt ağacının tepesinde dünyaya getirdiği 6 yavru kedi, 6 metre yüksekte mahsur kaldı. Kedilerin düşmesinden endişe eden vatandaşlar anne kedinin yavrularını doyurmak için ağaca tırmandığı anları dikkatle izliyor.

Yavrularını dünyaya getirmek için güvenli bir yer arayan sokak kedisi, Çakırca köyü sahilinde bulunan bir çay bahçesinde bulunan söğüt ağacının metrelerce yükseklikteki dalları arasına yuva yaptı. 6 yavrusunu burada dünyaya getiren anne kedi yuvadan ayrılınca yavru kediler 6 metre yükseklikte mahsur kaldı. Ertesi gün çay bahçesine gelen anne kedi ağaca tırmanıp yavrularını doyurdu. Henüz gözlerini açamayan yavru kedilerin hepsinin siyah renkli olması ise dikkat çekti. Anne kedi ve yavruları çay bahçesine gelenlerin ilgi odağı oluyor.



